Range Rover a construit un SUV unique que vous ne pouvez pas commander

Le dernier Range Rover ultra-luxueux ne fera jamais son apparition chez un concessionnaire. Le SV Pearl Luster est un modèle unique et irremplaçable, créé pour illustrer tout le potentiel du programme SV Bespoke lorsque l’argent, le temps et le bon goût s’allient. Il s’agit moins d’une finition que d’une véritable carte de visite roulante.

Le Range Rover SV Pearl Luster à empattement allongé a fait ses débuts lors de la Monterey Car Week en tant que modèle unique réalisé sur commande. Range Rover n’a pas divulgué les caractéristiques du groupe motopropulseur ni son prix, préférant mettre l’accent sur le savoir-faire, l’exclusivité et le message véhiculé par son programme sur mesure.

L’extérieur arbore la teinte « Bespoke White Pearl Gloss », une finition inspirée des coquilles d’ormeau blanches de la côte californienne, avec des jantes exclusives de 23 pouces aux rayons usinés et aux surfaces gravées. À l’intérieur, le cuir Orchid, le bois de wengé naturel clair à veines linéaires et les incrustations de nacre blanche naturelle créent un espace salon thématique, agrémenté de la SV Signature Suite à l’arrière et de sièges entièrement inclinables.

Les invités présents à Monterey ont été les premiers à pouvoir manifester leur intérêt. Une partie des recettes de la vente sera reversée au Monterey Bay National Marine Sanctuary, liant ainsi l’inspiration océanique à bien plus qu’une simple histoire de style et plaçant ce SUV dans la même catégorie ultra-rare et convoitée des collectionneurs que les hypercars uniques et les grandes routières personnalisées de Monterey.

Range Rover SV Pearl Luster Photo : Land Rover

Ce que « Pearl Luster » révèle sur l’avenir de SV Bespoke

Le SV Pearl Luster met en avant le programme SV Bespoke de Range Rover, lancé en 2023 et désormais élargi à une offre de personnalisation plus complète comprenant au moins un studio SV Bespoke Commissioning Studio hors du Royaume-Uni et un flux constant de projets classiques sur mesure.

Loin d’un simple pack de peinture ou de cuir, le Pearl Luster combine une formule de peinture unique, des jantes sur mesure, de nouvelles broderies, des motifs dans l’habitacle et un thème lié à un lieu spécifique. Cette approche se rapproche davantage de la manière dont les marques ultra-luxueuses concurrentes gèrent leurs commandes les plus onéreuses que d’une simple édition spéciale de SUV. Range Rover utilise ainsi Monterey comme d’autres marques s’en servent pour présenter des voitures de grand tourisme uniques et des modèles phares performants à faible volume à des collectionneurs qui recherchent quelque chose que personne d’autre ne peut commander.

Pour les acheteurs de SUV haut de gamme, cela signifie que les futurs Range Rover haut de gamme se diviseront probablement en deux catégories : d’une part, les modèles SV ou SV Ultra reproductibles ; d’autre part, les commandes ultra-limitées ou uniques gérées par SV Bespoke, qui facturent un supplément pour leur histoire et leurs spécifications uniques. Le SV Pearl Luster suggère que Range Rover considère désormais les SUV entièrement sur mesure et uniques comme une composante à part entière de son segment haut de gamme, plutôt que comme un exercice de vanité occasionnel.

Source: Land Rover