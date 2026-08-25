La prochaine Audi A3 pourrait enfin renouer avec la qualité qui a fait la grandeur d'Audi

Avec l'arrêt des A1 et Q2 plus tôt cette année, l'A3 devient de fait le modèle d'entrée de gamme d'Audi parmi les voitures thermiques. Et comme la marque premium allemande a renoncé à passer au tout électrique d'ici 2032, il reste encore de la place pour une nouvelle génération à moteurs thermiques. Le développement d'une nouvelle compacte est déjà bien avancé, et il ne s'agira pas simplement d'une version recarrossée du modèle actuel.

Présenté ici, le Concept C 2025 n'annonce pas seulement la future sportive électrique attendue l'an prochain : il sert aussi de feuille de route pour l'ensemble de la gamme Audi. Ingolstadt va revoir tout son portefeuille avec un nouveau langage stylistique que l'on a déjà aperçu sur un modèle de série, la Nuvolari. Si cette supercar occupe le sommet de la hiérarchie et sera limitée à seulement 499 exemplaires, la prochaine A3 restera un modèle de grande diffusion, techniquement proche des Volkswagen Golf et Skoda Octavia.

Le magazine britannique Auto Express a pu échanger avec le directeur technique d'Audi, qui a accepté de livrer quelques informations sur la cinquième génération de l'A3. Rouven Mohr a souligné à quel point des modèles plus exclusifs, comme le Concept C proche de la série et la Nuvolari, préfigurent fidèlement les améliorations à venir sur toute la gamme, y compris sur le modèle le plus accessible de la marque.

Volant de l’Audi Concept C 2025 Photos Par : Audi Commandes physiques de l’Audi Concept C 2025 Photos : Audi

« Vous serez surpris par les soi-disant voitures “standard”, par le nombre d'éléments que vous y retrouverez. L'intérieur épuré, le retour haptique mécanique, le volant rond, la qualité des matériaux. »

La prochaine A3 s'inscrit dans une démarche plus large d'Audi visant à restaurer sa réputation en matière de qualité intérieure. La marque a ouvertement reconnu, dans un entretien avec nos confrères de Motor1 Allemagne, que ses habitacles n'avaient pas toujours été récemment à la hauteur des standards associés aux quatre anneaux. Désormais, Audi veut replacer la qualité des matériaux, le ressenti au toucher et les commandes intuitives au cœur de ses intérieurs.

Cela peut sembler anodin, jusqu'à ce que l'on se souvienne de ce qui rendait les habitacles Audi si séduisants à l'origine. La marque avait autrefois le talent de donner même à ses modèles les moins chers l'impression d'être des versions compactes de ses voitures haut de gamme. Le directeur technique promet un retour aux fondamentaux en matière de qualité perçue et de commandes intuitives, idéalement en réduisant la dépendance excessive aux écrans (et à leurs énormes bordures) qui touche l'A3 récemment restylée.

Commandes de vitres de l’Audi Concept C 2025 Photos Par : Audi Poignée de porte de l’Audi Concept C 2025 Photos : Audi

Le bon équilibre entre commandes physiques et écrans

On peut donc espérer un meilleur compromis entre écrans et commandes physiques. La prochaine A3 devrait conserver de grands affichages numériques, car c'est désormais la norme dans les voitures modernes. Mais il est encourageant de voir qu'Audi reconsidère la place que les écrans doivent occuper dans l'habitacle. Si le Concept C donne une indication fiable, la marque semble avoir trouvé un équilibre plus cohérent entre commandes traditionnelles et interfaces numériques.

La première Audi à adopter cette nouvelle approche sera la berline électrique A4 e-tron, attendue en 2028, la prochaine A3 devant probablement suivre d'ici la fin de la décennie. Elle conservera la plateforme MQB éprouvée avec des motorisations thermiques, même s'il est difficile d'imaginer le diesel survivre au-delà de la génération actuelle. Avec des normes d'émissions de plus en plus strictes et des groupes motopropulseurs essence hybrides toujours plus efficients, le diesel a de moins en moins de raisons de subsister sur les petites voitures.

Audi A3 Sportback e-hybrid (2026) 31 Source: Audi

Source: Auto Express