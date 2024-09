Il est rare que la version d'entrée de gamme d'un modèle se révèle être la plus intéressante de la gamme. Mais dans le cas de la Peugeot 3008 de cet essai, c'est la variante Hybride qui est la plus appréciée, combinant deux tendances qui ont toujours le vent en poupe : la silhouette SUV et la propulsion hybride légère.

Le prix joue bien sûr en sa faveur : à partir de 38 490 euros, c'est la variante la moins chère de la gamme. Elle présente également un design radicalement saisissant, bien que peut-être un peu en retrait par rapport aux derniers lancements de Renault, qui continuent de bénéficier de l'« effet » Gilles Vidal. Et troisièmement, pour son système de propulsion mild hybrid.

Conformément à l'actualité de Peugeot en particulier, et de Stellantis en général, la nouvelle Peugeot 3008 2025 est un modèle multi-énergies qui se décline actuellement en Hybride (136 ch et label Eco), PHEV (195 ch et 0 badge) ou 100% électrique, la E-3008 (210, 231 et 326 ch et 0 classement), dont nous vous avons déjà proposé un premier essai et dont les options Long Range viennent d'être présentées.

La Peugeot 3008 2025, en cinq points clés :

7 Photos Peugeot

Design

Eh bien, nous avons un SUV compact avec un système d'hybridation légère et 136 ch, basé sur le moteur 1.2 PureTech avec chaîne de distribution, associé à la transmission automatique à double embrayage e-DCS6 à six vitesses. Mais... quel est son design ?

D'une manière générale, elle est presque identique à la E-3008, que nous avons déjà examinée. Il s'agit de souligner la silhouette fastback, avec un toit qui s'affaisse assez nettement par rapport au pilier C. Vous vous souvenez de la première 3008 ? Il s'agissait pratiquement d'un monospace surélevé...

Construit sur la plate-forme STLA Medium, qui remplace l'ancien EMP2, il mesure 4,54 mètres de long, 1,89 mètre de large et 1,64 mètre de haut.

Les points forts de l'extérieur ? Les traits félins des blocs optiques avant et arrière, les grandes jantes en alliage de 19 ou 20 pouces, la calandre active, le double spoiler arrière... et surtout, la coupe absolument droite de l'arrière, qui donne de la personnalité à la silhouette.

Peugeot 3008 Hybrid, vue de face Peugeot 3008, phares LED Peugeot 3008, détail des jantes en alliage

À l'intérieur, Peugeot opte pour une énième évolution de son concept i-Cockpit, qui ne cesse d'évoluer (il s'appelle désormais i-Cockpit Panoramique), mais qui, à première vue, demande un certain temps pour s'y habituer la première fois que l'on prend le volant. Il faut aussi quelques minutes pour trouver la position de conduite optimale.

Quoi qu'il en soit, le résultat est moderne et vraiment accrocheur, avec une configuration à double écran large de 10+10 pouces, accompagnée d'un petit volant, aplati en haut et en bas et doté de nouvelles touches tactiles (même si elles ont l'air haptiques).

Dans mon cas, je vois assez clairement toutes les informations projetées par l'écran, qui offre de multiples réglages, et j'apprécie la présence des i-toggles personnalisables, qui agissent comme un raccourci rapide et efficace vers les fonctions les plus courantes.

Parmi les boutons désormais classiques sur les voitures Stellantis (et de l'ancien Groupe PSA), je dois souligner que le revêtement en matériau durable qui recouvre le tableau de bord et les panneaux de porte gagne du terrain sur les délicates finitions en noir piano, qui sont considérablement réduites.

Peugeot 3008, i-Cockpit panoramique Peugeot 3008 Hybrid, console centrale Peugeot 3008 Hybride, i-toggles

L'espace ? Eh bien, il se situe au milieu du segment, mais derrière des options plus pratiques comme le Skoda Karoq ou le Kia Sportage. Mais bien sûr, avec une silhouette aussi affûtée, on lui pardonne... et tous ceux qui l'achètent sont attirés par son design accrocheur. De plus, les sièges arrière sont ventilés, peuvent être équipés de sièges chauffants et les ports USB-C ne manquent pas.

Le volume du coffre se situe entre 520 et 588 litres, un bon chiffre qui varie selon que l'on profite ou non du double plancher. Et si les dossiers des sièges arrière sont rabattus, le volume total passe à 1 480 litres.

Peugeot 3008, première génération Peugeot 3008, deuxième génération

Mécanique

Comme nous l'avons déjà mentionné, le système de propulsion choisi est l'Hybride, une caractéristique habituelle des récents lancements de Stellantis, qui est basé sur le moteur trois cylindres turbo 1.2 PureTech de 136 ch, maintenant avec une chaîne de distribution et combiné à la transmission automatique à double embrayage e-DCS6 à six vitesses.

Cette transmission est un élément clé, puisqu'elle abrite le moteur électrique de 21 kW, alimenté par un réseau de 48 V, ainsi que l'unité de commande du système hybride.

Mais... pourquoi est-il si important d'opter pour ce système dans la 3008 ? Pourquoi est-il si important d'opter pour ce système dans la 3008 ? Eh bien, outre l'obtention du badge environnemental Eco de la DGT, parce qu'au niveau européen, et la France ne fait pas exception, les modèles hybrides sont en tête des ventes mois après mois.

En effet, en août, les modèles hybrides (full hybrid et mild hybrid) représentaient 37% des ventes aux particuliers, un chiffre qui monte à 47% si l'on se concentre sur le segment du 3008, qui n'est autre que le C-SUV.

Peugeot 3008 Hybrid, vue arrière de trois quarts

En déplacement

D'abord les chiffres : en plus des 136 ch à 5 000 tr/min, la 3008 Hybrid dispose d'un couple maximal de 230 Nm à 1 750 tr/min ; des chiffres qui lui permettent d'accélérer de 0 à 100 km/h en 10,2 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de 201 km/h. Cela dit, au-delà de la fonction « boost » offerte par le système hybride, ceux qui recherchent plus de performances devraient envisager d'investir davantage et d'opter pour la version PHEV de 195 ch.

Passons maintenant à la consommation de carburant. Partant d'un chiffre normalisé de 5,5-5,6 litres aux 100 km, comme toujours, le chiffre « réel » dépendra de l'efficacité propre du conducteur. Ainsi, lors de notre essai, la consommation s'est située aux alentours de 6 litres, avec des pointes avoisinant les 7,5-8 lorsque nous l'avons poussé à fond.

Peugeot 3008 Hybrid, en mouvement

Au-delà de ces premiers chiffres, que nous ajouterons dans un essai plus long du modèle, il y a une information fournie par la marque : elle promet de réduire la consommation de carburant jusqu'à 0,8 litre aux 100 km par rapport à un moteur à essence équivalent (jusqu'à 1,6 en ville) et de réduire les émissions de CO2 de 13 %. Ce système permet de parcourir jusqu'à 1 km en mode 100 % électrique et de rouler 50 % du temps en ville en mode sans émission.

Quelles sont les sensations ? La caractéristique la plus remarquable est sa performance, très similaire en termes d'efficacité électrique à celle d'un hybride conventionnel, mais avec un plus grand plaisir de conduite procuré par la boîte de vitesses e-DCS6 par rapport à la traditionnelle transmission à engrenages planétaires de Toyota.

La réponse du moteur et la sensation de dynamisme de la voiture, qui dispose de trois programmes de conduite différents, sont tout aussi convaincantes, bien qu'il y ait des éléments communs à souligner dans chacun d'entre eux : la douceur du fonctionnement du système, l'accélération supplémentaire fournie par la partie électrique... et l'avantage de ne pas avoir à être branché.

Car cette 3008 est un modèle agile qui transmet de la sérénité, avec une boîte de vitesses qui fait parfaitement son travail et une direction et un amortissement qui, comme c'est habituellement la marque de fabrique de la marque, n'offrent pas la plus grande fermeté du segment. En outre, il faut s'habituer à la sensation de freinage, en raison de l'effet de la régénération sur les freins.

Peugeot E-3008, version électrique de la gamme

Équipement et prix

Pour l'instant, la gamme 3008 Hybride pour notre marché français est divisée en deux niveaux de finition, Allure et GT, avec des prix de départ de 38.490 et 42.990 euros. Pour situer le contexte, la 195 PHEV démarre à 42 990 euros, contre 44 990 euros (avec le bonus écologique) pour la E-3008 la moins chère.

Disponible en six couleurs extérieures, avec quatre finitions intérieures et trois modèles de jantes en alliage, la 3008 Hybrid est proposée à partir de la finition Allure et dispose de phares LED, d'un i-Cockpit panoramique, d'un système multimédia avec Apple CarPlay et Android Auto, d'un système de maintien dans la voie, d'un détecteur de fatigue, d'une climatisation bi-zone, de jantes en alliage de 19 pouces, etc.

Autre fait marquant : Peugeot propose désormais le programme Peugeot Allure Care sur l'ensemble de sa gamme, avec une garantie de 8 ans ou 160 000 km, à condition que l'entretien soit effectué par le réseau officiel de la marque.

Une autre mesure, en plus de l'adoption de la chaîne de distribution, suite au rappel des blocs PureTech précédents. Dans ce cas, nous vous recommandons toutefois de vérifier toutes les informations officielles à ce sujet sur le site web de vente ou auprès d'un concessionnaire officiel.