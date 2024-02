Le Renault Scenic a toujours aimé se transformer. Né comme un monospace compact classique, il a depuis fait évoluer ses lignes, conservant les proportions du passé tout en rehaussant l'habillage. Avec la cinquième génération, une nouvelle mutation s'opère, la plus importante de son histoire. Non seulement il adopte définitivement le style d'un crossover mais aussi, et surtout, il n'est disponible qu'avec des moteurs électriques.

Un saut que le Kia Niro n'a pas encore effectué : en effet, la firme coréenne propose des motorisations électrifiées afin d'offrir plus de choix aux automobilistes. Deux approches différentes pour deux crossovers de taille très similaire, que nous opposons aujourd'hui dans ce match.

Extérieur

Le Renault Scenic E-Tech se démarque nettement des générations précédentes, à commencer par la face avant, très proche de celle de la Clio restylée. Le nez a de la personnalité et une calandre fermée, suffisamment agressive sans être trop "méchante". Le look est celui d'un crossover classique, avec une posture surélevée mais pas trop, des formes régulières et un toit parallèle au sol pour ne pas pénaliser l'espace intérieur.

Le Kia Niro est aussi un enfant des dernières tendances de design de sa propre marque, baptisée Opposite United. Traduction : des lignes douces et des blocs optiques très élaborés à l'avant et à l'arrière. Il a du caractère et se fait remarquer, avec des dimensions généreuses bien camouflées par la tendance générale.

Renault Scenic E-Tech Kia Niro

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Kia Niro EV 4,42 m 1,82 m 1,54 m 2,72 m Renault Scenic E-Tech 4,47 m 1,86 m 1,57 m 2,78 m

Intérieur

La nouvelle orientation stylistique influence également l'intérieur du Renault Scenic E-Tech, avec un écran d'infodivertissement central disposé verticalement et une instrumentation numérique. Le logiciel, développé en collaboration avec Google, intègre de nombreux services du géant technologique (Google Maps, Google Assistant, etc.) et garantit une connectivité totale. Les boutons physiques de la climatisation restent en position basse.

Basé sur une plateforme dédiée aux voitures électriques (CMF EV), le Scenic E-Tech offre également un bon espace à l'arrière, avec un plancher parfaitement plat et un design de banquette qui permet à trois personnes d'être à l'aise. Il y a aussi des solutions astucieuses comme un toit en verre qui peut s'assombrir automatiquement et un accoudoir central appelé 'Ingenius' qui intègre des porte-gobelets, des prises USB et des porte-objets. Le coffre est particulièrement profond, il offre entre 545 et 1 449 litres.

Renault Scenic E-Tech, l'intérieur

L'intérieur du Kia Niro offre également un contenu technologique intéressant, avec l'instrumentation numérique et le moniteur d'infodivertissement logés dans un seul élément développé horizontalement. Le mobilier est "familial", y compris le volant à deux branches. La digitalisation est plus "poussée" que sur la voiture française et les commandes de climatisation sont virtuelles, placées dans une barre sous l'écran central.

Contrairement au Scenic, le Niro est également disponible en version thermique électrifiée, ce qui implique un tunnel central, heureusement peu encombrant. L'arrière est confortable avec suffisamment de centimètres en longueur et en hauteur même pour les plus grands, tandis que ceux assis au milieu sont un peu plus sacrifiés en raison de la conception des sièges et des dossiers. Ici aussi, les solutions intelligentes ne manquent pas, comme les dossiers avant qui intègrent un porte-vêtements pratique et des prises USB-C disposées sur les côtés. Les centimètres en moins à l'extérieur se répercutent sur le volume du coffre, qui varie entre 475 et 1 392 litres.

Kia Niro, l'intérieur

Modèle Instrumentation numérique Écran central Capacité du coffre Renault Scenic E-Tech 12" 9" - 12" 545 à 1 449 litres Kia Niro 10,25" 10,25" 451 à 1 445 litres (HEV)

348 à 1 342 litres (PHEV)

475 à 1 392 litres (EV)

Motorisation

Comme indiqué, le Renault Scenic E-Tech est uniquement disponible avec des groupes motopropulseurs électriques, qui sont proposés en deux versions : moteur de 125 kW (170 ch) et batterie de 60 kWh, ou moteur de 160 kW (220 ch) et batterie de 87 kWh. Dans le premier cas, l'autonomie annoncée est de 430 km, dans le second de 625 km. Bien entendu, il s'agit de chiffres calculés selon le cycle WLTP, auxquels il faut soustraire 20% pour obtenir les distances réelles.

Le Kia Niro a une approche multi-énergie : il démarre par la motorisation full hybrid de 141 ch, passe par le plug-in de 183 ch pour arriver à la version 100% électrique de 204 ch, avec une autonomie revendiquée de 460 km grâce à la batterie de 64,8 kWh.

Renault Scenic E-Tech Kia Niro

Modèle Full hybrid Plug-in Électrique Renault Scenic E-Tech - - 125 kW - 60 kWh

170 kW - 87 kWh Kia Niro 1.6 141 ch 1.6 183 ch 150 kW - 64,8 kWh

Les prix

Le Renault Scenic E-Tech est disponible en plusieurs niveaux de finition, à partir de 39 990 euros pour la version 170 ch et 46 990 euros pour la version 220 ch, pour laquelle seules les finitions les plus riches et les plus complètes sont disponibles. Les jantes en alliage de 19 pouces, les feux full LED, l'écran central de 9 pouces, l'instrumentation numérique de 12 pouces, la pompe à chaleur, la caméra de recul, le câble de recharge de 5 mètres, le freinage d'urgence automatique et le régulateur de vitesse adaptatif font déjà partie de l'équipement de série du modèle d'entrée de gamme.

Pour le Kia Niro, les prix commencent à 33 790 euros pour la version hybride complète, 40 640 euros pour la version hybride rechargeable et 45 690 euros pour la version 100% électrique. Disponible en trois versions, il est équipé de jantes en alliage de 17 pouces, de feux à LED, d'une instrumentation de 10,25 pouces et d'un moniteur central, d'un régulateur de vitesse adaptatif, d'un câble de recharge de 5 mètres et de capteurs de stationnement arrière.