Le cheval est un symbole particulièrement important dans le monde de l'automobile. L'animal, à la fois majestueux et symbole de vitesse, est utilisé pour qualifier la puissance d'une voiture et se retrouve sur les logos des marques les plus prestigieuses comme Ferrari ou Porsche. Et à l'image de Lamborghini qui rend hommage à certains taureaux, le cheval aussi a le droit à ces égards.

D'après nos recherches, il existait au moins une marque de voiture ayant un vrai lien avec les chevaux : Stallion (étalon) ou Red Stallion des États-Unis, où ont été construits pas moins de 120 répliques de l'AC Cobra de 1976 à 1980.

Le nom a également été utilisé par la Toyota Stallion, un type de véhicule tout-terrain destiné aux marchés émergents et dont l'appellation changeait souvent (ex : Kijang). En parlant de véhicules tout-terrain : connaissez-vous encore le Hyundai Galloper, une réplique sous licence du Mitsubishi Pajero ? Ford, à son tour, a signé le grand retour du Bronco en 2020, du nom d'un cheval indompté apparenté à la Mustang, ce qui se voit clairement sur le logo (voir ci-dessous).

Ford Ford Bronco (1984)

Le mythe Mustang

Mustang, bien sûr, nous amène immédiatement au véhicule le plus célèbre avec un nom de cheval : la Ford Mustang. La première génération est arrivée sur le marché en 1964 et a connu un énorme succès. L'avion de combat P-51 Mustang de la Seconde Guerre mondiale était à l'origine en tête, mais il est rapidement devenu évident au cours du développement que les clients penseraient davantage au cheval sauvage, ce qui a finalement amené au logo typique de Mustang.

Il est toujours arboré sous une forme similaire sur la nouvelle Mustang. La version haut de gamme appelée "Dark Horse" (cheval noir) poursuit toujours sur ce thème. De plus, la Ford Mustang a autrefois popularisé la classe des "pony car" même si l'histoire avait mal commencé...

Ford Ford Mustang (1965) Ford Pinto

Avec la malheureuse Pinto, une "voiture compacte" vendue aux USA à partir de 1970, Ford possédait encore un cheval Pinto qui est une sous-espèce de poney. Lors de sa construction, le modèle a fait scandale lorsqu'il est apparu que l'arrière du véhicule était conçu de telle manière que le réservoir de carburant pouvait facilement être endommagé en cas de collision arrière.

Les fuites d'essence augmentaient considérablement le risque d'incendie en cas d'accident. Plusieurs incendies se sont produits qui ont entraîné la mort de certains occupants du véhicule. Au cours de l'enquête, des rapports écrits internes ont été publiés indiquant que Ford était conscient de cette vulnérabilité mais ne voulait pas supporter les coûts d'une modification de conception.

Hyundai Hyundai Pony (1975) Hyundai Hyundai Equus

Le cheval : pas qu'un produit américain

En parlant de pony cars : en Corée du Sud, les gens sont plus susceptibles de penser à la Hyundai Pony. C'était la première voiture indépendante de la marque en 1975 et elle a été conçue par Giugiaro. Elle est également arrivée en Europe au début des années 1990, suivie par Accent et l'i20.

On peut également citer le petit Kraxler Steyr-Puch Haflinger (Autriche) et la Pegaso (Espagne), dérivé de Pegaus. Hyundai a autrefois construit une grande berline appelée "Equus", le mot latin (utilisé par les scientifiques) qui englobe toute la catégorie des chevaux.

Quiconque était assis devant la télévision, il y a bien longtemps, connaît encore la série en noir et blanc Fury. Le cheval éponyme était un American Saddlebred Horse, l'étalon noir. Plymouth avait une Fury dans sa gamme entre 1956 et 1978, un des premiers modèles connu du grand public grâce au film choc de Stephen King "Christine".

Rolls-Royce a aussi lancé la Camargue, dont le design fut controversé, en 1975. Son nom fait référence au paysage français, également célèbre pour ces chevaux blancs de Camargue. Parfois, les noms peuvent prendre une vie propre : la Mitsubishi Colt, également disponible aux États-Unis sous le nom de Dodge Colt, ne porte en aucun cas le nom du revolver, comme on le pense souvent. Colt signifie "poulain mâle" ou "jeune cheval". Peut-être que le choix du nom visait à signaler que le Colt est le plus petit véhicule de la gamme de produits Mitsubishi.