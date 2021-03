Fans de KTM, si vous attendiez impatiemment des nouvelles d'une 1290 Super Duke RR, nous avons d'excellentes nouvelles pour vous. Ces photos espion montrent que la KTM 1290 Super Duke RR dont on parle depuis longtemps est bel et bien une réalité !

Comme prévu, l'usine de Mattighofen s'est concentrée sur la réduction du poids. Grâce à l'utilisation intensive de matériaux légers comme la fibre de carbone, le titane et le magnésium, la Super Duke RR aurait perdu près de 10 kg, ce qui est assez impressionnant. Le poids total de la RR est estimé à environ 180 kilogrammes !

Il y a aussi beaucoup de fibre de carbone à voir ici. La pièce qui recouvre le sous-châssis arrière est en fibre de carbone, tout comme le garde-boue avant, entre autres. Le garde-chaîne est apparemment aussi en fibre de carbone, selon Secret Squirrel, mais on ne le voit pas sur ces photos.

Juste au-dessus de la partie inférieure en fibre de carbone, on remarque que la selle passager a également été supprimée sur la RR. Pas de passager pour vous si vous en achetez une !

Galerie: KTM 1290 Super Duke RR photos espion

8 Photos

S'il y a une chose que l'on peut dire d'Akrapovič, c'est que l'entreprise aime le titane. Une très bonne chose car il se trouve qu'elle le fait aussi très bien. Et cet échappement en titane sonne probablement aussi bien qu'il est beau. Très important, il réduit également le poids non suspendu de la 1290 Super Duke RR, ce que tous les pilotes qui l'utilisent comme une arme de piste très puissante apprécieront probablement. Ces roues légères en aluminium forgé sont également d'une grande aide dans cette catégorie.

Comme vous l'avez probablement remarqué, nous n'avons rien dit du moteur. C'est parce que le bicylindre en V LC8, déjà puissant, qui équipe la 1290 Super Duke R actuelle, devrait rester largement inchangé. La cartographie du moteur peut être légèrement différente, mais aucun changement majeur ne serait attendu. Gardez à l'esprit qu'il s'agit de photos espion et d'informations préliminaires, donc le produit fini pourrait être différent de ce que nous savons jusqu'à présent, puisque tout cela n'a encore rie d'officiel.

La KTM 1290 Super Duke RR sera commercialisée en édition strictement limitée, et seulement 500 exemplaires seront fabriqués et vendus. Aucune information sur le prix n'a été communiquée pour l'instant, mais avec tous ces matériaux légers et coûteux utilisés, il est clair qu'il sera élevé. De plus amples informations officielles sont attendues aux alentours du 30 mars 2021, et nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus sur cette KTM.