Ça y est, la nouvelle Golf R est disponible à la vente. Après sa présentation intervenue quelque temps après les Golf GTI, GTD et GTE, la plus puissante des Golf passe enfin entre les mains des testeurs qui n'hésitent pas une seconde à mettre le pied au plancher pour voir de quoi elle est vraiment capable.

Nous devons cette vidéo à Automann-TV qui sur sa chaîne YouTube, compte des dizaines et des dizaines de vidéos. Sa spécialité à lui est de plonger le spectateur derrière le volant grâce aux vidéos tournées en POV. Pour relever les réelles performances des voitures qu'il essaye, un système télémétrique est souvent installé.

Pour en revenir à la Golf 8 R, les multiples tentatives montrent que le 0 à 60 mph (96,6 km/h) est réalisé en environ 4,0 secondes. Lors du premier essai, la sportive de Wolfsburg est parvenue à plier cet exercice en 4,51 secondes. Il ne lui aura fallu que 4,09 secondes lors de la dernière tentative.

Peu après, la VW Golf 8 R est testée sur la fameuse autoroute allemande afin que le conducteur puisse accélérer jusqu'à sa vitesse maximale. Officiellement, la Golf 8 R atteint une vitesse de pointe de 270 km/h (250 km/h sans le pack R-Performance). Dans cette vidéo, le compteur affiche une vitesse maximale de 289 km/h soit 277 km/h sur le GPS.

Depuis sa sortie, la Golf 8 R est comparée à toutes les sportives de sa catégorie. On se souvient de la course de drag race réalisée par Carwow (voir ci-dessus) dans laquelle la Golf 8 R a tiré son épingle du jeu face à de sérieuses concurrentes comme la BMW M135i, Mercedes-AMG A 35 et Audi S3.

D'après les bruits de couloir, une version plus puissante de la R pourrait voir le jour. Celle-ci n'a pas été confirmée, cette information est donc à prendre avec des pincettes.