Depuis la fusion de PSA et de FCA en janvier dernier, Stellantis est devenu le quatrième groupe automobile mondial. En très peu de temps, le groupe nouvellement formé a fait une série d'annonces qui chamboule la vie de ses marques mais aussi des salariés qui y travaillent.

Les constructeurs automobiles du groupe ont été repositionnés, ainsi, Lancia, Alfa Romeo et DS sont les marques dites premium du groupe. Nous avons aussi appris que Peugeot ne posera probablement pas ses valises aux USA, les dirigeants ont préféré miser sur les marques déjà présentes sur le marché américain.

Parmi les autres mesures actées par le groupe, cette nouvelle ne réjouit vraiment pas les salariés de l'usine de Douvrin dans le Pas-de-Calais (Française de mécanique). Cette dernière est en activité depuis 1969 et fabrique depuis de nombreuses années le moteur essence EP. Pour les 300 salariés chargés d'assembler ce bloc, cette délocalisation raisonne comme une mort programmée de l'usine.

D'après les syndicats, avec l'arrêt probable du moteur diesel en 2023 (DVR), l'usine pourrait ne plus avoir assez de travail et fermer tout bonnement ses portes. La production du moteur EP reviendra à l'usine Opel de Szentgottard située en Hongrie. Les premières unités sortiront des chaînes dès 2023.

Une nouvelle génération du moteur EB va voir le jour, la direction annoncera en juin prochain son lieu de fabrication. Xavier Bertrand, président de la région Hauts de France a estimé que "la production d'un nouveau moteur sur ce site est indispensable" afin de préserver les emplois.

À l'heure où nous rédigeons ces lignes, Stellantis Douvrin produit trois familles de moteurs :

Le Moteur EB Turbo PureTech (essence)

Le Moteur EP et EP-PHEV (essence/hybride) - Celui concerné par la délocalisation

Le Moteur DVR (diesel)

Pour rappel, ce moteur est le fruit d'une collaboration entre les groupes PSA et BMW. Il s'agit bien sûr d'un 4 cylindres essence cubant à 1350 cm3 (96 ch) et 1598 cm3 (12, 160 et 200 ch). La version hybride rechargeable développe jusqu'à 300 ch (220 ch pour les versions équipées de 2 roues motrices).