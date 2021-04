Il y a environ un an, Volkswagen retirait de son catalogue sa Polo GTI, notamment en raison des normes environnementales, toujours plus strictes, et qui condamnent de nombreuses petites sportives. Nous pensions donc ne jamais revoir de Polo GTI thermique au catalogue de la firme allemande, la marque préférant se concentrer sur d'autres modèles certainement plus rentables et aux rejets polluants moins conséquents.

Mais surprise, lors de la révélation de la Volkswagen Polo restylée, le constructeur a fait savoir que la Polo GTI allait revenir au catalogue, avec quelques équidés supplémentaires sous le capot qui plus est. En effet, le quatre cylindres 2,0 litres TSI qui équipait l'ancienne mouture a été remanié pour émettre quelques grammes de moins. Dans la bataille, il gagne sept chevaux supplémentaires, la future Polo GTI devrait donc disposer de 207 chevaux.

Comme ce fut le cas entre 2018 et 2020, la boîte robotisée DSG devrait être à nouveau imposée en France, contrairement à l'Allemagne, où il sera possible d'opter également pour une boîte manuelle à six rapports. La puissance sera transmise uniquement aux roues avant. Contrairement aux Volkswagen Golf, T-Roc et autres Tiguan, la Polo n'aura pas le droit à une version "R", les clients pourront simplement se consoler avec une finition "R-Line" et un plus petit moteur sous le capot.

Côté look, la futur Volkswagen Polo GTI devrait reprendre les principaux codes du label de la marque et récemment revus sur la Golf VIII GTI. Nous retrouverons donc le logo GTI sur la calandre, les ailes avant et le hayon, un liseré rouge qui joint les deux optiques avant, ou encore un nouveau pare-chocs à l’avant qui adopte une grille en nid-d’abeille et cinq LED incrustées de chaque côté. À l'arrière, sans surprise, nous retrouverons une double sortie d'échappement cerclée d'un nouveau diffuseur.

Pour le moment, Volkswagen n'a pas encore officiellement annoncé l'arrivée de sa Polo GTI, mais selon Motor.es, à l'origine de l'information, la marque devrait présenter son modèle d'ici l'été prochain lors du début de la commercialisation des versions plus classiques. La Polo GTI viendra donc regarnir la catégorie décimée des petites sportives, avec la Ford Fiesta ST, la gamme Abarth ou encore la Toyota GR Yaris.