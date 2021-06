Parmi les différentes performances offertes le 23 mai dernier aux Billboard Music Awards, celle du chanteur The Weeknd nous a particulièrement tapé dans l'œil. Avec l'aide d'une équipe de cascadeurs professionnels, le canadien nous a en effet offert une magnifique chorégraphie automobile sur une immense parking vide.

Malgré les difficultés évidentes qu'une telle prestation représente, avec une vingtaine de voitures, et les dangers qu'elle représente, elle a été entièrement filmée en direct ! Pendant que le chanteur interprète son titre Save Your Tears assis sur la carrosserie à l'arrière de ce qui ressemble à une Mercury Monterey de 1971, une procession de Mercedes SL de différentes générations (W113 et R107) s'adonne à une ballet réglé au millimètre.

Et comme si ça ne suffisait pas, ce sont des poids-lourds qui arrivent par la suite, dépassant de chaque côté le chanteur qui marche seul.

Les fans de l'artiste noteront en regardant cette vidéo qu'il n'est pas habillé de son habituel costume rouge, celui qui porte pour toutes ses apparitions en relation avec son album After Hours. À la place, The Weeknd se présente en costume noire, cravate noire et chemise blanche. Les journalistes du magazine Pitchfork lui ont posé la question de la raison pour laquelle il n'apparaît pas en rouge, ce à quoi il a réponde : "L'après-midi est terminé, et l'aube arrive". Une formule mystérieuse pour annoncer son prochain projet ? Pas impossible.

Le dernier album de The Weeknd a été nommé dans 16 catégories différentes pour les Billboards Music Awards 2021. Et évidemment, il en a remporté quelques-uns, comme celui du meilleur artiste, du meilleur artiste masculin, du meilleur album R&B, de la meilleure chanson radion, de la meilleure chanson R&B... Au total, il a remporté 9 trophés sur les 16 nominations.