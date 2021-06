Il y a quelques jours, Ford a lancé une sorte de grande consultation auprès des internautes et des fans de la marque pour leur permettre de participer à la création d'un modèle un peu spécial. Ce modèle un peu spécial repose sur les bases du Ford Puma ST, le petit SUV sportif de la firme américaine. Et Ford n'a pas perdu de temps pour nous révéler les caractéristiques de ce modèle, puisque voici d'ores et déjà les premiers visuels.

Pendant dix jours, près de 275 000 personnes ont voté sur les réseaux sociaux (Twitter et Instagram) concernant plusieurs caractéristiques de cette série spéciale, de la couleur extérieure aux stickers, en passant par les étriers de frein. Et comme vous pouvez le constater via les photos livrées par Ford, les internautes ont plutôt fait le choix de la discrétion, avec quelques subtiles touches dorées pour agrémenter le tout.

Le Ford Puma ST conçu par les fans sera donc noir, aura des étriers de frein rouges, des badges extérieurs et une plaque de personnalisation ST ainsi que des seuils de portes siglés Puma. Des bandes décoratives grises et des surpiqûres de la même couleurs au niveau de la ceinture de sécurité ont été ajoutées.

Sous le capot, les fans n'ont pas eu leur mot à dire en revanche, puisque nous retrouverons toujours le trois cylindres 1,5 litre EcoBoost de 200 chevaux et 320 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h est toujours annoncé en 6,7 secondes, tandis que la vitesse maximale est de 220 km/h. La puissance est transmise aux seules roues avant via une boîte de vitesses manuelle à six rapports.

Le Ford Puma ST Gold Edition sera disponible à la commande à la fin de l’année. Son prix n’a pas encore été annoncé, tout comme le nombre d'exemplaires produit. À titre indicatif, le Puma ST débute, en France, à partir de 33 650 euros.