Ces derniers temps, nous avons remarqué (peut-être que vous aussi) quelque chose de curieux sur les routes espagnoles. Il semblerait que les forces de l'ordre aient mis en place des "radars parallèles". Il pourrait s'agir d'une nouvelle technique pour surprendre tous ceux qui ne respectent pas les vitesses en vigueur.

Coïncidence ou non, nous avons été surpris de découvrir deux radars mobiles de la Guardia Civil, situés pratiquement en parallèle, dans des directions opposées d'une voie rapide, avec leurs cinémomètres "pointant" vers les conducteurs de leur côté.

Habituellement, vous détectez et remarquez la présence d'un radar mobile placé dans la direction opposée (sur votre gauche) et, lorsque vous vous en rendez compte, vous freinez pour éviter la sanction. Avec la technique des "radars parallèles", ce n'est presque plus possible car un second radar que vous n'avez pas vu était placé sur votre voie (sur le côté droit) et a déjà contrôlé votre vitesse.

Vous pensiez avoir tout vu ? Eh bien non, car avec les radars parallèles, les forces de l'ordre ont une deuxième tactique. En quoi consiste-t-elle ? Vous allez le voir, c'est très simple. Ils placent un radar mobile juste après un radar fixe ! Pourquoi ? Pour tendre un piège à ceux qui freinent à l'approche d'un radar fixe (qui est généralement signalé par un panneau) et qui remettent les gaz quelques mètres plus loin.

Sur les routes françaises, nous n'avons pas croisé de radars parallèles (si oui, n'hésitez pas à nous le signaler dans les commentaires). Peut-être que cela inspirera les policiers français...

Officiellement, il existe quatre types de radars en Espagne (fixes, mobiles, tronçons et les hélicoptères Pegasus). Il faut y ajouter les radars des feux de signalisation, les drones de surveillance, etc...

Cela dit, comme toujours, notre conseil est de toujours respecter les limitations de vitesse, vous serez bien plus tranquille. Ce conseil ne vous évitera pas seulement de mauvaises surprises, il est aussi utile pour votre sécurité et celle des autres usagers de la route.