En juillet, Opel a dévoilé la toute nouvelle génération d'Astra, présentant une élégante berline compacte aux lignes affûtées et à l'allure sportive. Mais cette Astra à hayon ne sera pas le seul style de carrosserie disponible, et de nouvelles photos espion révèlent que l'Astra Sports Tourer va également subir une transformation majeure.

Les photos montrent un véhicule d'essai dont l'arrière est recouvert d'un camouflage, mais aucune couverture ne peut cacher la ligne de toit allongée trahissant sa carrosserie de break. Soit la cousine directe de la nouvelle Peugeot 308 SW !

L'Astra Sports Tourer ressemble beaucoup à l'Astra normale à hayon, surtout à l'avant. Les deux modèles partagent le même design frontal avec la calandre "Vizor" de la marque allemande. Le camouflage couvre une partie des portes arrière et tout ce qui se trouve derrière. Jaune et noir, il déforme tous les détails du design, mais il devrait être tout aussi élégant et raffiné que le reste du design. Le toit plus long permettra d'agrandir l'espace de chargement, ce qui le rendra plus habitable que la berline.

Galerie: Opel Astra Sports Tourer photos espions

30 Photos

Le toit plus long du break Sports Tourer ne devrait pas apporter d'autres changements significatifs au modèle. L'intérieur devrait être identique à celui révélé dans l'Astra "normale". Ces similitudes signifient également que l'Astra Sports Tourer partagera sa gamme de motorisations essence et diesel. La berline devrait proposer deux variantes plug-in (hybride rechargeable), qui devraient également trouver leur place sur le modèle Sports Tourer. Une Astra entièrement électrique arrivera en 2023, ce qui pourrait indiquer l'arrivée d'une variante Sports Tourer, également plus tard.

Le nouveau break Astra Sports Tourer pourrait être un peu plus grand que le modèle qu'il remplace, car la nouvelle Astra à hayon est également légèrement plus grande qu'auparavant. Elle devrait également être équipée des derniers équipements et technologies de sécurité.

Nous pensons que l'Opel Astra Sports Tourer fera ses débuts au début de l'année 2022 avant d'être commercialisée avant 2023. La nouvelle Astra ST sera en concurrence avec d'autres breaks compacts abordables tels que la Ford Focus et la Skoda Octavia.