Alors que le monde automobile est en train de basculer vers l'électrification, rappelons-nous aujourd'hui d'une trilogie de concepts qui était aux antipodes de l'époque actuelle puisque chacun d'entre eux embarquait un V12. Nazca, ça vous rappelle quelque chose ?

Entre 1991 et 1993, BMW a présenté presque coup sur coup une série d'études de style réalisés en collaboration avec Italdesign. A l'époque, le carrossier italien venait de présenter un concept pour Bugatti baptisé ID90.

Mais Giorgetto Giugiaro et son fils Fabrizio qui travaillaient alors chez Italdesign ont alors décidé de reprendre les lignes de cette Bugatti et de les adapter à celles de BMW. C'est ainsi que le salon de Genève 1991 verra naître la Nazca M12, qui sera d'ailleurs la première voiture signée par Fabrizio.

BMW Nazca M12

A mi-chemin entre la Formule 1 et les voitures du Groupe C, la carrosserie est réalisée en fibre de carbone. Les lignes sont très fluides et évoquent celles d'une supercar. Les designers ont-ils voulu faire une M1 des temps modernes ? Le châssis était également en fibre de carbone, ce qui dans le contexte du début des années 1990, est plutôt impressionnant. De quoi en tout cas afficher un poids plume d'environ 1100 kilos.

Loin de n'être qu'un simple concept pour épater la galerie, BMW est allé jusqu'à faire tester la Nazca M12 en soufflerie. Et le résultat sera au diapason de la fluidité des lignes et de la bassesse de la voiture : le coefficient de traînée était de seulement 0,26. Le fait qu'une bonne partie de la carrosserie soit constituée d'une seule pièce et même pièce ne sera pas étranger à ce résultat.

Les portes du concept Nazca M12 s'ouvraient à la fois de manière classique, mais une partie du toit des le vitrage avaient une ouverture papillon. Le moteur lui, provenait directement de la Série 8, plus précisément de la 850i : un V12 5.0 qui développait 300 chevaux.

BMW Nazca C2 Coupé

Mais l'histoire du concept BMW Nazca ne s'arrête pas là car un an après, c'est au salon de Tookyon 1992 que le concept C2 sera dévoilé. Cette évolution de la M12 impliquera également Alpina dans le projet, notamment pour la modification du moteur et proposer pas moins de 50 chevaux de plus. Une puissance en hausse qui s'accompagne d'un poids en baisse de 100 kilos !

Côté design, notera que cette seconde itération du concept se montre un peu plus agressive que la version originale avec des feux beaucoup moins visibles. L'arrière est assez similaire, mais un aileron a été creusé en plus. A l'intérieur, les changements sont maigres, si ce ne sont les sièges en fibre de carbone dérivés du Groupe C qui ont effectivement permis de perdre un peu de poids.

BMW Nazca C2 Spider

Et l'histoire du concept Nazca continuera encore en 1993, avec le Coupé C2 qui deviendra Spider à l'occasion du 61e Grand Prix de F1 de Monaco. La conversion du coupé en spider impliquait de se débarrasser des vitres latérales et arrière et d'ajouter un arceau à l'arrière peint de la même couleur que le reste de la carrosserie.

Les vitres amovibles se rangeait dans le compartiment à bagages lorsqu'elles n'étaient pas utilisées. Le moteur devient quant à lui devient visible avec un couvercle transparent. Il faut dire qu'il y a encore du neuf là-dessous ! Exit le 5.0 litres utilisé dans la M12 et le C2 Coupé pour faire place à un plus gros V12 5.6 litres provenant de la 850 CSi et développant 380 chevaux. Les ingénieurs ont également installé une boîte de vitesses à six rapports capable de faire face à ce surcroît de puissance, la M12 et le coupé C2 utilisant toutes deux une boîte à cinq vitesses.

Trois modèles produits

Sur les trois concepts Nazca, seul le C2 Coupé sera produit, en 3 exemplaires en tout. Pour le commun des mortels, la C2 pourra quand même être conduite dans des jeux vidéo, notamment dans Need for Speed II : SE et aussi dans Need for Speed III : Hot Pursuit.