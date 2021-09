Lamborghini a redonné vie à l'un de ses modèles les plus emblématiques, la Countach. Hélas, tous les exemplaires prévus ont déjà été réservés, et si vous souhaitez absolument avoir une Countach dans votre garage, vous pouvez vous retourner vers le premier modèle qui coûte aujourd'hui plus ou moins un demi-million d'euros.

Nous avons déniché la Lamborghini Countach la moins chère du marché. Avec un prix aussi bas, vous vous doutez bien qu'il y a un hic, d'ailleurs, l'image que nous utilisons pour illustrer l'article parle d'elle-même. Cet exemplaire demande à être restauré, ainsi, après son achat, vous devrez prévoir un budget conséquent pour que cette Countach retrouve toute sa splendeur.

Galerie: Lamborghini Countach 5000 S à vendre

6 Photos

Il s'agit plus précisément d'une Lamborghini Countach LP500 S, également plus connue sous le nom de 5000 S. C'est une évolution de la première Countach intervenue en 1982, elle dispose entre autres d'un plus gros moteur et d'un intérieur amélioré.

D'après l'annonce, cette Countach menait la vie tranquille jusqu'en 2008. Cette année-là, elle a été confiée à un carrossier pour un décapage complet, une nouvelle peinture de carrosserie et un intérieur refait à neuf. La société a débuté les travaux comme demandé par le propriétaire, hélas, elle a fait faillite en cours de route laissant cette Countach à nu.

L'acheter, c'est poursuivre le travail qui a été entamé par l'atelier de carrosserie. Le vendeur précise que la voiture sera vendue complète, elle ne manque d'aucune pièce contrairement à ce que l'on pourrait croire à la seule observation de la photo. Finalement, il s'agit plus d'un travail d'assemblage, encore faut-il connaître les ficelles du métier.

Ayant roulé près de 62 000 km, Historics estime que cette Countach sera vendue entre 145 000 et 180 000 £ (entre 170 000 et 211 000 euros). Si vous êtes intéressés, vous retrouvez le lien de cette annonce ci-dessous.