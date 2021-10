L'annonce est de nature à enthousiasmer les amateurs de voitures et les amoureux de la marque Lancia : la Lancia Delta reviendra en 2026 ! À une nuance près : elle sera une voiture purement électrique, comme l'ensemble de la gamme du constructeur italien qui, dans quatre ans, ne proposera que des nouveaux modèles à zéro émission.

La dernière des Lancia "traditionnelles" à moteur à essence sera donc la nouvelle Lancia Ypsilon en 2024, héritière du segment B que le public féminin aime tant et qui, ces dernières années, a entretenu la "flamme" de l'espoir du retour d'une marque aussi prestigieuse.

Ypsilon en 2024 et Delta en 2026

Luca Napolitano, PDG de Lancia, confirme la naissance d'une nouvelle Lancia Delta électrique en 2026, en déclarant dans une interview au journal italien Corriere della Sera :

"Tout le monde veut la Delta et nous ne pouvons pas la laisser en dehors de nos plans. Elle reviendra et ce sera une véritable Delta : une voiture passionnante, un manifeste du progrès et de la technologie. Et bien sûr, elle sera électrique."

Luca Napolitano

Mais ce que Napolitano appelle la "renaissance" de Lancia passera d'abord par la présentation de la nouvelle Ypsilon en 2024 :

"Ce ne sera que la première étape d'un parcours accéléré vers un changement radical, afin de restaurer la crédibilité de la marque sur le marché haut de gamme."

À partir de 2026, seuls de nouveaux modèles électriques

Expliquant la décision de faire revivre la marque Lancia avec une gamme de nouveaux modèles 100% électriques à partir de 2026, Napolitano ajoute :

"Nous construisons des voitures avec un grand sens des responsabilités envers le monde dans lequel nous vivons, car nos clients veulent une conduite propre, et la révolution vers l'électrique pur s'inscrit dans notre tradition de grande innovation technologique. Nous avons été les premiers à lancer la philosophie éco-chic avec le GPL et le GNC, et à partir de 2020 avec le mild hybrid, et aujourd'hui nous n'avons plus de modèles purement essence ou diesel dans la gamme."

Nouveaux clients et réseau de vente européen

Les plans pour le grand renouveau de la marque Lancia se concentreront sur les modèles de petite, moyenne et grande taille, segments dans lesquels le constructeur italien a exprimé sa force depuis ses origines jusqu'à il y a quelques années. C'est pourquoi, a déclaré M. Napolitano au Corriere della Sera, Lancia retournera s'adresser à une cible masculine dont la moyenne d'âge est plus élevée, une clientèle "plus moderne et européenne".

Luca Napolitano

Cette dernière phrase suggère combien il est essentiel pour Lancia d'élargir son horizon actuel d'un modèle unique pour un marché unique (le marché italien), en pensant à un marché européen à reconquérir. Pour cela, il faudra penser à un réseau de vente continental à créer de toutes pièces, en se basant également sur les showrooms Alfa Romeo et DS déjà existants, les autres marques premium de Stellantis.

Plateforme STLA Medium

D'un point de vue purement technique, il est donc possible d'imaginer que la nouvelle Lancia Delta électrique de 2026 pourrait être basée, comme l'Opel Astra-e de 2023 déjà annoncée, sur la nouvelle plateforme dite eVMP de l'ancien groupe PSA, qui évoluera vers le STLA Medium.

Lancia Delta Integrale Evo 2 Edizione Finale

Il s'agit de batteries à l'état solide à haute densité qui permettent une autonomie jusqu'à 700 km et un haut niveau de performances. C'est donc de bon augure pour cette nouvelle Lancia Delta électrique, que Napolitano décrit comme "une voiture passionnante, un manifeste du progrès et de la technologie".

Foto: Stellantis, RM Sotheby's