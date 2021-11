La possibilité de régler et d'améliorer ses voitures est l'un des éléments clés de la série Gran Turismo® depuis le premier épisode de la franchise. Cela ne changera pas pour Gran Turismo® 7, et une nouvelle vidéo promet plus d'options que jamais pour régler ses bolides virtuels.

Dans la nouvelle vidéo, on peut découvrir un grand nombre d'options de roues, y compris celles de grandes marques comme Rays. Les joueurs peuvent modifier la carrosserie en installant différents modèles d'ailes, de bas de caisse et de pare-chocs arrière. Les options d'amélioration des performances sont également de la partie, comme la modification du filtre à air, de l'échappement, des freins, de la suspension, la réduction du poids et le montage de différents pneus.

Galerie: Brembo Gran Turismo 7

10 Photos

Auparavant, le développeur du jeu, Polyphony Digital, avait annoncé un accord avec Brembo pour que les produits de la célèbre marque de freins soient disponibles sur les voitures du jeu. Les pièces comprennent les étriers en carbone-céramique de la société et les étriers GT|BM . Vous trouverez également l'histoire de Brembo dans la rubrique "Brand Central" de Gran Turismo 7.

Si l'actuelle Supra est la vedette de ce clip, nous avons également l'occasion de voir quelques autres véhicules. Il y a plusieurs Skyline sur la piste, et une Mercedes SLS AMG GT3 en train de recevoir quelques réglages. Une Corvette ZR-1 de 1990 reçoit également un turbocompresseur dans le menu de personnalisation.

Gran Turismo® 7 sortira le 4 mars 2022. La liste des véhicules disponibles s'élève à plus de 400 machines. Bien que le développeur ne les détaille pas encore toutes. Espérons juste qu'il n'y aura pas trop de "doublons" avec différentes versions de même modèles, comme la Nissan GT-R, la Toyota Supra ou la Mazda RX-7, comme dans les précédents opus de la série.

La liste complète des circuits de Gran Turismo® 7 reste un mystère. Des vidéos antérieures montrent le circuit du Mans et la Nürburgring Nordschleife. Il y aura certainement aussi des circuits fantaisistes. Étant donné la fréquence à laquelle la chaîne YouTube Gran Turismo TV publie des vidéos sur le nouveau jeu, nous ne devrions plus tarder à en apprendre plus !