Afin de créer ce qui est, peut-être, l'Audi RS 6 Avant la plus puissante et la plus rapide au monde, deux préparateurs américains se sont associés, à savoir Pacific German et VF Engineering. Ils sont parvenus à extraire du break allemand la même puissance qu'une Bugatti Veyron : 1 000 chevaux.

Ce break, devenu pratiquement supercar, bénéficie de plusieurs améliorations permettant à son V8 4,0 litres bi-turbo de 600 chevaux et 800 Nm à 1000 chevaux et 1050 Nm de couple.

Des pièces spéciales pour une puissance maximale

En regardant d'un peu plus près la vidéo publiée par Auditography, cette Audi RS 6 Avant spéciale révèle quelques-uns des secrets qui se cachent derrière son impressionnante fiche technique. Outre une petite reprogrammation du moteur, les radiateurs sont maintenant plus grands, des turbocompresseurs TTE (The Turbo Engineers) ont été installés, tout comme un système d'admission Eventuri et des barres anti-roulis de chez ABT Sportsline. Pour couronner le tout, on retrouve un système d'échappement Akrapovič en titane.

Esthétiquement, les préparateurs ont ajouté un kit MaxtonDesign avec un stickage spécifique fourni par Protectivefilmsolutions et, à la place des jantes d'origine, des jantes de 22 pouces ont été choisies et réalisées par Vision Forged VF. À l'intérieur, le volant fournit par Carismo Design en Alcantara et en fibre de carbone dispose d'un indicateur de changement de rapport à LED.

Un 0 à 100 km/h en 2,7 secondes

Grâce en partie à ces modifications, cette Audi RS 6 Avant revendique une vitesse de pointe de plus de 330 km/h et un de 0 à 100 km/h en seulement 2,7 secondes. Ces performances sont similaires à celles de l'une des sportives les plus en vogue du moment : la Porsche 911 (992) Turbo S.

Rien n'a filtré concernant le prix de ce modèle, mais il faudra certainement ajouter un sacré billet en plus des 137 650 euros, minimum, réclamés pour un modèle en France. Et cela sans compter les indispensables options et le malus écologique maximal.