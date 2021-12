Le tout premier SUV de Porsche remonte déjà à... 2002 ! Voilà qui ne nous rajeunit pas. On se souvient qu'à l'époque, le lancement du Cayenne n'a pas été accepté facilement par de nombreux puristes. Mais il faut regarder la vérité en face : le succès de ce modèle a donné à la société basée à Stuttgart l'élan nécessaire pour continuer à construire ses voitures de sport tant appréciées.

Alors comme pour rendre au Cayenne de première génération la reconnaissance qu'il mérite, Porsche Classic a accueilli le SUV dans sa gamme et lui a également préparé quelques surprises.

La division de la marque qui aide les propriétaires de voitures Porsche classiques à les garder en bonne santé a déjà réalisé deux véhicules d'essai basés sur le Cayenne de première génération, qui donnent un aperçu des possibilités d'individualisation. Trois jeux de stickers seront disponibles - Hunt, Adventure, et Rallye, tous conçus par Style Porsche. Il ne s'agit pas de packs prêts à être vendus, même si Porsche précise qu'il laisse entrevoir "l'approche que les propriétaires de Cayenne de première génération pourront adopter."

Galerie: Porsche Cayenne accessoires Porsche Classic

8 Photos

"Cette voiture a vraiment du caractère", déclare Eduard Reichert, responsable de la gestion des produits et de la qualité chez Porsche Classic. "Nous avons vu ce que les propriétaires ont déjà fait à leurs véhicules, lorsqu'il s'agit de tentes de toit, de feux supplémentaires et de pneus tout-terrain, par exemple. Nous allons offrir aux clients la possibilité d'équiper leur voiture d'une manière tout à fait unique. Individuelle et sportive".

La division Porsche Classic teste actuellement des accessoires originaux pour le Cayenne première génération et prévoit de les mettre en vente prochainement. Il s'agit notamment de tapis de sol, de plateaux de coffre, de jeux de roues, de paniers de toit et de bavettes, Porsche affirmant que "les possibilités sont presque illimitées" lorsqu'il s'agit de personnaliser le Cayenne d'origine.

Le Cayenne première génération est resté sur les chaînes de montage jusqu'en 2010, avec environ 275 000 exemplaires produits au total. Beaucoup d'entre eux sont encore sur les routes du monde entier aujourd'hui, ce qui rend les nouvelles options d'accessoires applicables à un grand nombre de véhicules. Une manne commerciale dont Porsche aurait tort de se priver !