Le Mercedes Classe G est une machine redoutable, même dans sa configuration la plus basique. Cependant, le constructeur allemand a plus d'une façon de le transformer pour le rendre encore plus performant, que ce soit sur la route ou hors de sentiers battus. Et pour ce qui est de cette dernière possibilité, de nouvelles photos espion nous montrent le prochain Classe G 4x42. Prononcez "carré".

Les clichés laissent peu de place à l'imagination, avec de simples camouflages couvrant les larges passages de roues, une partie du toit, la galerie de toit avec des feux auxiliaires, et le cache de la roue de secours sur la porte arrière. Tout le reste est visible, mettant en valeur le style familier du Classe G. Le camouflage ne peut en revanche rien cacher de la hauteur de caisse exagérément élevée du SUV.

La suspension plus haute améliore considérablement ses capacités tout-terrain, la génération précédente offrant une garde au sol de 450 millimètres (17,7 pouces) et une profondeur de passage à gué de 1000 millimètres (39,3 pouces). Mercedes a utilisé l'AMG G63 6x6 comme base pour le 4x4 "carré" original, en améliorant le Classe G avec des ponts portiques, une transmission permanente à quatre roues motrices, des différentiels verrouillés, etc.

Un V8 biturbo de 4,0 litres se chargera de fournir la puissance, mais les informations spécifiques sur celle-ci restent inconnues. Il pourrait se rapprocher de la puissance de 420 chevaux (310 kilowatts) du G550, ou Mercedes pourrait le positionner plus près du G63 AMG et de ses 584 chevaux (430 kW). Pour mémoire, le précédent 4x42 développait 421 chevaux.

Malgré son grand âge, le Classe G se vend comme des petits pains, enregistrant une année record en 2021 avec plus de 41 000 exemplaires vendus. Cette popularité aurait poussé Mercedes à allonger les délais de livraison du modèle, dont certains auraient été repoussés jusqu'au quatrième trimestre de 2024. Le Classe G 4x42 ne devrait pas faire ses débuts avant la fin de l'année. Il sera ensuite commercialisé pour l'année-modèle 2023.