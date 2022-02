La Mercedes-Benz Classe E est sur la sellette. La génération W213 est sur le point de prendre sa retraite et de céder sa place à une toute nouvelle génération. Pour cette raison, Automotive News Europe révèle que la Classe E n'est plus disponible en Allemagne, ou du moins, il n'est plus possible de commander la variante berline qui reste en production jusqu'au 23 mars prochain.

Si vous voulez absolument vous offrir une Mercedes-Benz Classe E neuve, alors vous devez impérativement commander la déclinaison break dite Estate. D'après la même source, celle-ci restera en vente et en production jusqu'à l'année prochaine, avant d'être remplacée elle aussi par une nouvelle génération.

Côté français, au moment de la rédaction de cet article, le configurateur de la Classe E berline est toujours en ligne. Il est visiblement toujours possible de la commander : pourquoi combien de temps encore ?

Dans tous les cas, les mordus de la Classe E n'auront pas à attendre bien longtemps avant l'arrivée de la nouvelle génération W214. En effet, celle-ci est actuellement en développement, elle a même été aperçue par nos photographes espion alors qu'elle essayait de passer incognito sous un déguisement.

À première vue, son design ressemble beaucoup à celui de la Classe C, elle-même inspirée de la Classe S. Nous pensons que la nouvelle génération de la Classe E sera plus grande et disposera d'un tout nouvel intérieur. Celui-ci n'a pas encore été photographié, mais il devrait à ne point douter reprendre les éléments essentiels que l'on retrouve par ailleurs dans la Classe S.

Enfin, en ce qui concerne les motorisations, la Classe E sera bien entendu disponible avec des motorisations à essence. Il y aura également une version 100% électrique badgée EQE. La version du sorcier Mercedes-AMG sera également de la partie, toutefois, le V8 pourrait ne plus être logé sous le capot. On murmure que celui-ci sera remplacé par un quatre cylindres électrifié. il s'agit de la même configuration que nous retrouverons dans la future Mercedes-AMG C 63.