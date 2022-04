La Ford Fiesta 3 portes va bientôt quitter le marché européen. Selon les informations communiquées à Automotive News Europe et à nos confrères américains de Motor1.com par le siège allemand de la marque, la production prendra fin cet été. Seule la version 5 portes continuera à être commercialisée.

En réalité, dans certains pays, cette carrosserie a déjà disparu depuis quelque temps, notamment en France, où elle n'est même plus disponible au catalogue et au configurateur. C'est aussi le cas en Italie, où seule la version ST était encore disponible en 3 portes.

Une trop faible demande

"Ford simplifie et rationalise sa gamme", a précisé un porte-parole de la marque. "L'objectif est de s'adapter à la demande des clients et pour cette raison, les variantes les moins plébiscitées seront retirées de la gamme", poursuit-il.

Cependant, d'une manière générale, c'est toute la gamme Fiesta qui semble souffrir, malgré un restylage récent. Si l'on regarde les chiffres des deux premiers mois de l'année, la compacte américaine s'est vendue à seulement 7 608 unités en Europe, contre 19 844 à la même période l'an passé.

La baisse des ventes est en partie justifiée par la pénurie de semi-conducteurs, mais aussi parce que les clients s'orientent aussi de plus en plus vers les SUV, dont le Puma chez Ford, qui est l'alternative la plus crédible à la Fiesta dans la gamme du constructeur américain.

En voie d'extinction ?

La fin des citadines 3 portes est déjà actée depuis quelques années maintenant. En 20 ans, ce type de carrosserie sur ce segment a quasiment disparu. En 1991, les compactes dotées de 3 ou 5 portes se partageaient presque équitablement les parts de marché. En 2021, seuls 2 % des clients choisissent désormais le modèle 3 portes.

Avec la disparition de la Fiesta, seules la Mini et la Toyota GR Yaris restent proposées en 3 portes. Chez Audi, l'A1 3 portes a disparu depuis quelques années maintenant, tandis que des modèles comme la Renault Clio ou encore la Peugeot 208 ne sont plus disponibles qu'en 5 portes.

Sont exclues de cette catégorie les micro-citadines telles que la Fiat 500, la Smart EQ Fortwo et la Volkswagen Up! qui occupent vraiment un segment à part, mais leur situation n'est pas plus rose pour autant. La part des modèles 3 portes au sein du segment A est passée de 93 % en 1991 à 22 % en 2021.