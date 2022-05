Faudra-t-il bientôt un permis C (+ 3,5 tonnes) pour conduire une voiture neuve ? Nous exagérons évidemment un petit peu les choses car, hormis quelques exceptions, il n'y a pas de voitures au-dessus de 3 500 kilos sur le marché.

Néanmoins, si vous suivez avec assiduité l'actualité automobile, vous avez très certainement remarqué qu'avec l'émergence des voitures électriques, le poids des voitures neuves sont de plus en plus élevés.

Des voitures de plus en plus lourdes

Prenons l'exemple d'une BMW Série 7. La première génération sortie en 1977 pesait "seulement" 1 470 kilos, c'est-à-dire pratiquement 200 kilos de moins qu'une nouvelle Renault Mégane E-Tech électrique. Aujourd'hui, la dernière génération de Série 7, que l'on doit appeler i7 avec son passage à l'électrique, pèse près de 2,6 tonnes.

Les batteries, les nouvelles technologies et les éléments de sécurité sont les principales conséquences de cette prise de poids. Mais là encore, même avec cette masse pachydermique, il y a encore de la marge pour atteindre le seuil des 3,5 tonnes.

La nouvelle BMW i7 pèse près de 1 200 kilos de plus que la première génération de Série 7.

Bentley bientôt à la limite ?

Comme énoncé plus haut, il y a certains constructeurs qui commencent à s'approcher dangereusement de cette limite. C'est par exemple le cas de Bentley, qui vient de présenter son nouveau Bentayga à empattement long. De base, le SUV britannique n'est déjà pas une ballerine avec 2 514 kilos sur la balance. Mais avec son empattement long et toutes les luxueuses options inutilement indispensables, la masse est annoncée à 3 250 kilos.

Des chiffres qui se rapprochent dangereusement des limites de poids européennes imposées pour le permis B. Ainsi, la firme anglaise serait − comme le rapporte nos confrères de CarSales − en train d'entamer des négociations avec l'Union européenne pour revoir ces limites à la hausse, de manière à permettre aux clients de pouvoir continuer à conduire leurs Bentley sans avoir à passer un nouveau permis.

Cette information a été confirmée lors de la présentation de ladite Bentley par le porte-parole de la marque. Il faut dire qu'avec des modèles de plus en plus luxueux et bardés de technologies, les Bentley (qui ne sont pas encore toutes électriques ou hybrides qui plus est) sont lourdes, très lourdes même, avec une moyenne qui tournerait autour de 2,3 tonnes, soit la plus élevée de tout le groupe Volkswagen.

Le nouveau Bentley Bentayga à empattement long dépasse les 3,2 tonnes.

Un changement de règlementation à venir ?

"Nous avons besoin d'un changement de règlementation pour le permis de conduire", a déclaré Chris Cole, le responsable de la chaîne de production du Bentayga. "Avec les nouvelles technologies et les nouvelles règlementations, le poids des véhicules atteindra bientôt la limite maximale en Europe. C'est une question dont nous discutons activement avec les autorités de certification, à mesure que la situation évolue."

Si le constructeur anglais parle d'une augmentation de poids destinée à se poursuivre dans les années à venir, depuis Munich, Christoph Fagschlunger, le chef de projet de la nouvelle BMW Série 7, déclarait il y a quelques semaines : "Je ne pense pas que les voitures vont s'alourdir et il y a de nombreuses raisons à cela. Nous pouvons proposer des voitures confortables et performantes sans ajouter de kilos supplémentaires aux voitures".

Le son de cloche n'est pas le même en Allemagne visiblement, mais en remettant en parallèle les chiffres avancés plus haut concernant l'évolution du poids d'une Série 7 en l'espace de 40 ans par exemple, il se pourrait que Bentley n'ait pas tout à fait tort.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, évidemment, cela paraît assez ubuesque dans le sens où, même avec l'arrivée massive de voitures électriques, les modèles dépassent encore rarement les deux tonnes. De plus, avec l'arrivée de différentes sanctions (qui ne concernent pas encore les voitures électriques) visant à limiter le poids des voitures, comme en France notamment avec le malus au poids, les constructeurs sont incités à l'idée de trouver des solutions afin de ne pas alourdir leurs modèles.