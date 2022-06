SSC North America a fait les gros titres en octobre 2020 lorsqu'elle a affirmé que la Tuatara avait atteint une vitesse moyenne de 316,11 mph (508,73 km/h). À l'époque, une vitesse maximale absolue de 331,15 mph (532,93 km/h) avait été annoncée.

Cependant, nous savons tous que la tentative initiale a été ternie par la controverse et la société a admis plus tard que ces chiffres n'étaient pas tout à fait exacts. Afin de réparer les erreurs du passé, la société s'est associée à l'un de ses clients pour refaire la course aux records.

En janvier 2021, Larry Caplin a emmené sa Tuatara sur le Johnny Bohmer Proving Grounds au LLF de Space Florida, Kennedy Space Center Merritt, Floride, où il a atteint une moyenne de 282,9 mph (455,2 km/h). Lors de sa course à grande vitesse sur le tronçon de 2,3 miles (3,70 km) de la piste, le propriétaire a atteint une vitesse maximale de 286,1 mph (460,4 km/h).

Des performances ahurissantes... mais encore améliorées ce 14 mai 2022, il est revenu pour améliorer son record personnel. Mission accomplie.

Le SSC Tuatara atteint 475 km/h sur le terrain d'essai de Johnny Bohmer.

Il a poussé sa Tuatara encore plus loin, atteignant une vitesse impressionnante de 295,0 mph (474,8 km/h). Cependant, SSC ne parle que de la vitesse de pointe absolue et non de la moyenne de deux courses. Il s'agit néanmoins d'un chiffre remarquable, nettement supérieur aux 437,1 km/h atteints par la Hennessey Venom F5 sur le même Johnny Bohmer Proving Grounds, en Floride, en février dernier.

Les deux hypercars américaines se rapprochent progressivement de la barre des 300 mph, que la Bugatti Chiron Super Sport 300+ a dépassée en atteignant 490,484 km/h sur le site d'essai du groupe VW à Ehra-Lessien il y a quelques années. Koenigsegg souhaite également devenir le nouveau roi de la vitesse avec la Jesko Absolut et sa vitesse de pointe annoncée de plus de 300 mph (482,80 km/h).

Afin d'éviter toute controverse cette fois-ci, SSC mentionne que toutes les données pertinentes ont été saisies par Racelogic, dont un technicien était présent lors de l'événement. En outre, un analyste indépendant était également sur place pour garantir la transparence. Le fondateur et PDG du constructeur automobile, Jerod Shelby, a supervisé l'ensemble de l'événement et a été impressionné par la Tuatara:

"Cette voiture n'est même pas près d'atteindre son plafond. Toutes les données et les images nous ont clairement montré que le facteur limitant n'était pas la voiture, mais le fait que nous n'avions plus de piste."

À vous de jouer, Hennessey et Koenigsegg.