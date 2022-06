Dans le cadre de la Milan Design Week, nous avons pu découvrir des modèles pour le moins intéressants et, parfois, étonnants. Ce fut le cas par exemple d'une Peugeot 308 GT neuve revue par le carrossier italien Carrozzeria Castagna Milano.

En France, le carrossier n'est pas forcément très connu, mais de l'autre côté des Alpes, il est réputé notamment pour ses préparations basées sur la Fiat 500 ou encore la Mini. Mais visiblement, la nouvelle génération de Peugeot 308, dans sa version haut de gamme GT et avec une motorisation PHEV (en 180 ou 225 ch, le carrossier ne l'a pas précisé), a tapé dans l'œil de la firme transalpine.

La Peugeot 308 GT Castagna, c'est son nom, rend un "hommage au vert" comme l'indique le carrossier dans son communiqué de presse. Pourtant, la couleur n'est pas une création originale de la Carrozzeria Castagna Milano, puisqu'il s'agit de la teinte "Vert Olivine", la couleur de lancement de la 308.

En réalité, en y regardant d'un peu plus près, les changements ne sont pas si flagrants à l'extérieur. Les passages de roue arrière, les bas de caisse, le bas du pare-chocs avant et la partie basse du bandeau lumineux à l'arrière se parent d'un vert clair qui contraste avec la couleur principale. Un rendu qui fait écho à la fameuse "coupe franche" de Peugeot proposée il y a quelques années sur les 208 GTi, 308 GTi et autres 3008 et 5008 GT.

À l'intérieur, il y a un peu plus de changements et de nouveaux matériaux. Le revêtement des montants avant, le ciel de toit et la planche de bord sont tous recouverts de daim vert, tandis que les applications que l'on retrouve sur les panneaux de porte se parent également de cette même nuance.

Nous retrouvons aussi du cuir marron de deux nuances différentes, clair sur les panneaux de porte et le bas de la console centrale, mais aussi foncé sur le moyeu du volant et les parties latérales des sièges. Cela apporte un peu plus de cachet à intérieur qui, comme souvent sur ce type de voiture, ne jure que par les couleurs sombres.