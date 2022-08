Les Mercedes-Benz Classe A et CLA sont sur le point de bénéficier d'un restylage de mi-carrière. Ces deux modèles ont été lancés en 2019, quatre ans plus tard, il est l'heure de les remettre au goût du jour en modifiant quelques bouts de carrosserie et en améliorant l'intérieur.

La Mercedes-Benz Classe A restylée a déjà été aperçue par nos photographes, en plus de la berline compacte, nous vous proposons de découvrir les images de la CLA reliftée. Hélas, ces deux modèles sont encore camouflés, on ne peut donc pas encore apprécier tous les changements opérés.

Mercedes Classe A Mercedes CLA

Cela dit, on peut très bien imaginer que les feux avant et arrière sont nouveaux afin que ces deux modèles allemands ressemblent davantage aux autres modèles de la gamme à l'étoile. Ne vous attendez tout de même pas à des changements draconiens, car les Classe A et CLA n'ont pas pris une ride.

Il en va de même dans l'habitacle, puisque le dessin restera identique. On imagine que les ingénieurs ont travaillé sur la partie infodivertissement et sur le système MBUX avec de nouvelles interfaces par exemple.

Sous le capot, ces Mercedes-Benz devraient bénéficier des mêmes motorisations. Le constructeur allemand a d'ores et déjà remplacé le moteur 1.5 diesel d'origine Renault par son moteur 2.0 diesel que l'on retrouve dans les A 180 d, A 200 d et A 220 d.

En ce qui concerne les motorisations à essence, la CLA (et Classe A) pourrait troquer son moteur 1.3 essence signé Renault par le nouveau moteur 1.5 essence d'origine Mercedes-Benz et que l'on retrouve par ailleurs sous le capot de la Classe C. Le fabricant lancera un peu plus tard les versions sportives motorisées par le moteur 2.0 essence pouvant développer jusqu'à 421 ch sous le capot de la Mercedes-AMG A 45 S.

Mercedes n'a pas encore dévoilé de date de présentation des Classe A/CLA restylées. Il est probable qu'elles soient dévoilées dans quelques semaines afin d'être commercialisées en 2023.