Le quatre cylindres est l'une des architectures moteurs les plus utilisées au monde. De la citadine aux SUV, en passant par certains modèles sportifs, le quatre cylindres brille par sa polyvalence, son équilibre et sa fiabilité.

Désormais, grâce à un kit miniature, vous pouvez même construire votre propre quatre cylindres. Entièrement fonctionnel, ce moteur miniature est la nouvelle star de l'une des vidéos de la chaîne de JohnnyQ90, un habitué de ce genre d'exercice.

Un guide étape par étape

La vidéo de 15 minutes montre pratiquement toutes les étapes de l'assemblage du plus petit moteur quatre cylindres au monde. En vente sur le site internet Stirlingkit pour environ 1000 dollars (980 euros), le kit comprend toutes les pièces de base du moteur.

Avec un minimum de connaissances en mécanique, beaucoup de patience et une boîte à outils bien fournie, il est possible de construire le moteur en entier à partir de zéro. Le bloc possède une cylindrée de 17,5 cm3 et pèse 1,5 kilogramme. Comme le montre la vidéo, une fois assemblé, il est possible de le mettre vraiment en route.

Avec l'huile, le liquide de refroidissement et le carburant, le moteur démarre pratiquement comme celui d'une voiture thermique normale.

Une avalanche de mini-moteurs

Comme énoncé plus haut, la chaîne YouTube JohnnyQ90 nous livre régulièrement des vidéos mettant en scène des mini-moteurs. Ces derniers mois, nous avons eu le droit notamment au plus petit moteur rotatif du monde : le Toyan RS-S100 Single Rotor. Avec une cylindrée de seulement 2,4 cm3 et une puissance de 0,6 ch, ce petit Wankel tient dans une seule main et est entièrement fonctionnel.

Toujours au sujet des moteurs miniatures, évoquons aussi brièvement le V8 en bois fabriqué par un adolescent lituanien de la chaîne YouTube Generic Woodworking. Ce mini-moteur est étonnant et intègre des pistons de seulement 3 mm chacun. La vidéo est à découvrir en suivant ce lien.