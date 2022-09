Gordon Murray Automotive (GMA) – le constructeur de supercars fondé au Royaume-Uni en 2017 par le papa de la McLaren F1, Gordon Murray – est sans doute mieux connu pour ses 12 cylindres que pour l'amorce de sa transition énergétique.

Les deux voitures commercialisées par la marque, à savoir les T.50 et T.33, sont de véritables machines à sensations, "à l'ancienne" comme dirait-on, avec un V12 atmosphérique et une boîte manuelle. Mais malgré l'esprit très "car enthusiast" de la firme britannique, GMA s'intéresse aussi à son avenir, un avenir qui s'annonce "électrique" et pas forcément très séduisant sur le papier pour tout amateur de voiture sportive.

GMA sur tous les fronts

Phillip Lee, le patron du groupe Gordon Murray, a récemment admis que l'équipe de recherche et développement de GMA travaillait déjà sur différents projets électrifiés. L'équipe explore actuellement plusieurs pistes dans la recherche de la meilleure solution d'électrification pour le constructeur.

"Finalement, nous finirons tous par passer à l'électricité", a-t-il déclaré à Top Gear dans une récente interview. "Je pense que ce sera le point final et la raison en est que la législation dictera où nous irons tous. Pour GMA, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons et nous avons la R&D au sein de Gordon Murray Technologies afin d'explorer différents types de groupes motopropulseurs, jusqu'à l'hybridation, l'électrification, l'hydrogène, les carburants alternatifs... nous regardons tout afin de définir notre feuille de route."

Le combo V12 - boîte manuelle de la Gordon Murray Automotive T.50

Deux SUV électriques arrivent

Ce n'est pas la première fois que Gordon Murray Automotive évoque un passage à l'électrique. Plus tôt cet été, la marque a annoncé développer deux SUV électriques qui "changeront notre façon de penser et notre anxiété concernant l'autonomie et la dynamique de conduite des voitures électriques".

Ces deux véhicules électriques haut de gamme marqueront la première entrée de la marque dans des eaux plus traditionnelles, les deux modèles devant être proposés à des prix "raisonnables". Cependant, aucun détail technique spécifique n'est actuellement disponible.

L'esprit GMA perdurera

Phillip Lee a également précisé que la marque sera toujours axée sur la technologie, quels que soient les moteurs et les groupes motopropulseurs qu'elle devra utiliser. Les passionnés seront probablement ravis d'apprendre que la légèreté restera toujours une caractéristique essentielle des voitures estampillées GMA, car l'entreprise souhaite maintenir un certain niveau "d'émotion".

"La philosophie de notre marque et de ce que nous faisons reste la même, nous voulons que nos clients conduisent nos voitures. Nous voulons les voir dehors et nous voulons que les clients en profitent. Ce ne sont pas des pièces de musée", a ajouté Phillip Lee.