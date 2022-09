Le voici le remplaçant tant attendu du Renault Kadjar. Le Renault Austral aura la lourde tâche d'aller faire mieux que son prédécesseur dans le segment C des SUV, un segment archi-dominé depuis 2016 par le Peugeot 3008. Avec l'arrivée de nouvelles motorisations hybrides rechargeables en 2020 au catalogue du SUV sochalien, le Kadjar était dépassé.

La riposte de Renault a mis du temps à arriver, mais elle est désormais là : le Renault Austral, un SUV de 4,51 mètres de long basé sur la plateforme CMF-CD de l'Alliance. La grosse nouveauté, outre le bon considérable en matière de technologies, c'est l'arrivée de motorisations hybrides. Mais attention, contrairement au 3008, il n'y a pas de versions rechargeables pour le moment, il faudra se contenter de variantes micro-hybrides et hybrides classiques.

Les tarifs

Sans grande surprise, Renault cale la grille tarifaire de l'Austral sur celle de son rival de chez Peugeot. Nous retrouvons deux motorisations micro-hybrides essence : un quatre cylindres 1,2 litre TCe de 130 et un quatre cylindres 1,3 litre de 160 ch. La première repose sur un système de 48 volts et est livrée avec une boîte manuelle. La seconde de 160 ch embarque un système 12 volts et est uniquement disponible avec une boîte automatique CVT.

Deux propositions full hybrides de 160 et 200 ch viennent compléter l’offre, affichant des consommations (à partir de 4,6 l/100 km) et des émissions plus basses (à partir de 104 g/km de CO 2 ). Ces deux motorisations sont uniquement disponibles en boîte automatique.

Avec ses motorisations hybrides, l'Austral ne vise pas forcément le 3008, mais plutôt un autre redoutable concurrent venu de Corée du Sud : le Hyundai Tucson. Celui-ci propose, lui aussi, une motorisation full hybride sur le segment, mais avec 230 ch sous le capot. Son prix d'accès est agressif puisque Hyundai annonce 34 950 euros. Mais à niveau d'équipements équivalent, par rapport à l'Austral, les tarifs se rééquilibrent autour de 40 000 euros.

Équilibre Techno Techno Esprit Alpine Iconic Iconic Esprit Alpine Mild Hybrid 130 ch 33 400 € 35 900 € - - - Mild Hybrid 160 ch - 37 400 € 38 800 € 40 200 € - E-Tech Hybrid 160 ch - 39 900 € - - - E-Tech Hybrid 200 ch - 40 700 € 42 100 € 43 500 € 44 900 €

Les finitions et les principaux équipements de série

Pas moins de cinq finitions sont proposées sur le Renault Austral au lancement, avec notamment cette fameuse ligne "Esprit Alpine" qui remplace la finition "R.S. Line" abandonnée suite à la disparition de Renault Sport.

Équilibre

Aide au parking arrière

Assistant de maintien dans la voie

Feux avant full LED Pure Vision

Freinage actif d'urgence avec fonction intersection

Système multimédia OpenR Link avec écran tactile 9”

Réplication smartphone compatible Android Auto et Apple CarPlay

Tableau de bord avec écran numérique couleur 12,3”

Son Arkamys auditorium

Carte accès et démarrage mains libres

Climatisation automatique bi-zone

Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables électriquement

Jantes alliage 17” Maha

Passages de roue et bas de caisse noir brillant

Sellerie en tissu recyclé gris

Calandre à damiers chrome sombre

Techno (en plus d'Équilibre)

Aide au parking avant et latérale

Caméra de recul

Feux avant à LED Adaptative Vision

Multi-sense : plusieurs modes de conduite

Système OpenR Link avec écran tactile 12” et services Google

Banquette arrière coulissante 1/3-2/3 avec rabattage depuis le coffre Easy Break

Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre

Vitres arrière surteintées

Jantes alliage 19” diamantées noires

Lumière d'ambiance personnalisable sur les panneaux de porte et la console centrale

Sellerie mixte similicuir/tissu dégradé de gris

Techno Esprit Alpine (en plus de Techno)

Banquette arrière 1/3-2/3 non coulissante

Barres de toit longitudinales noires satinées

Bouclier avant avec lame sport gris satiné

Enjoliveurs de tours de vitre gris satiné

Jantes alliage 20” Daytona diamantées noires

Appuie-tête spécifiques avec broderie Alpine

Inserts de porte et de tableau de bord en Alcantara avec surpiqûres bleues

Pédalier en aluminium

Volant en cuir et Alcantara avec surpiqûres bleu/blanc/rouge

Sellerie mixte tissu carbone/Alcantara avec surpiqûres bleues

Iconic (en plus de Techno)

Caméra vision à 360°

Parking mains libres/full parking automatique (selon moteurs)

Régulateur de vitesse adaptatif Stop & Go

Hayon motorisé mains libres

Sièges avant chauffants

Siège conducteur électrique avec réglage lombaire et fonction massage

Volant chauffant

Barres de toit longitudinales chromées

Bouclier avant avec lame sport couleur carrosserie

Jantes alliage 20” Effie diamantées noires

Peinture bi-ton avec toit noir

Sellerie mixte similicuir/tissu carbone foncé avec surpiqûres or

Insert de tableau de bord en bois véritable

Finition Iconic Esprit Alpine (en plus d'Iconic)