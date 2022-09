La collaboration entre will.i.am et Mercedes-AMG est probablement l'une des plus étranges qui soient. Mais le produit de ce partenariat, officiellement connu sous le nom de WILL.I.AMG, est encore plus étrange. Ce véhicule unique a d'abord commencé sa vie comme un innocent coupé Mercedes-AMG GT 4 portes. Mais il a ensuite été fusionné à un Mercedes Classe G. Le résultat est un véhicule qui a été annoncé en mai dernier.

Annoncé en mai, le résultat est un curieux coupé qui est effectivement des plus étrange comme le confirme cette vidéo de MercBenzKing. Il y a tant de choses à dire sur cette réalisation unique, mais nous pouvons commencer par ceux qui l'ont rendue possible.

Galerie: WILL.I.AMG The Flip

5 Photos

C'est West Coast Customs, l'équipementier populaire qui a acquis sa notoriété grâce à l'émission Pimp My Ride de MTV, a fabriqué la WILL.I.AMG. Autrement connu sous le nom de "The Flip", cette dernière collaboration avec will.i.am est le sixième projet sur lequel West Coast Customs a travaillé avec le rappeur de 47 ans.

Le logo de l'ours, qui abrite l'emblème de l'étoile à trois branches de la marque Mercedes, orne cette face avant carrée. Le logo se retrouve également au centre des quatre roues - tout cela pour promouvoir la collection de vêtements et d'accessoires en série limitée "Bear Witness".

Et bien sûr, il ne faut pas manquer les portes suicide de The Flip, qui a transformé le coupé AMG GT 4 portes en un véritable coupé à deux portes.

Les changements intérieurs ne sont pas très importants (à l'exception des portes plus longues), tout comme les mises à jour de l'extérieur arrière. À l'exception du toit panoramique en verre avec îlot central, des garnitures en fibre de carbone, des doublures en Alcantara, des tapis de sol et des seuils de porte de la marque WILL.I.AMG, il n'y a pas beaucoup de changements dans l'habitacle. Le compartiment moteur est également inchangé, ce qui est une bonne chose.

The Flip a fait ses débuts publics lors du Grand Prix de Formule 1 de Miami. Le projet peut sembler peu conventionnel mais sachez qu'il a été réalisé pour une bonne cause. Plus précisément, les recettes de la collection Bear Witness Drop 1 - Limited Edition seront versées à la Fondation i.am/Angel de l'artiste, dans le but d'atteindre les jeunes défavorisés et de les inspirer à réaliser de grandes choses.