Pour les chanceux qui avaient prévu de partir en vacances cet hiver munis de leur voiture, il faudra compter sur une possible augmentation des tarifs aux péages.

En effet, les sociétés d’autoroutes prévoient une augmentation de 8 % de leur tarif en février 2023. Une très forte augmentation donc, surtout si nous la comparons à la hausse de 2 % que nous avons déjà eu en 2022.

Pourquoi une telle augmentation ?

Depuis l’arrivée des concessions d’autoroutes, ces dernières peuvent, si elles le souhaitent, augmenter au mois de février, chaque année, le prix des péages. Plusieurs facteurs expliqueraient cette forte augmentation de 8 % en 2023.

La première de toute, et la plus évidente, est l’inflation qui touche aussi les sociétés d’autoroutes. Mais il y a aussi, l’année prochaine, la dernière échéance de rattrapage, du gel des tarifs autoroutiers que nous avions connus en 2015.

La réponse du gouvernement

Selon le ministre des transports Clément Beaune lors de son audition au sénat le 5 octobre dernier, des discussions sont actuellement en cours entre son ministère et la vingtaine de sociétés d’autoroutes.

Si Clément Beaune a confirmé la hausse des prix, il s’est voulu rassurant en annonçant que cette hausse ne devrait pas être "disproportionnée". Le Ministre nous met en garde tout de même en affirmant que nous n’allons pas échapper à une augmentation, car dans un contexte d’inflation où tous les prix grimpent, il ne serait pas sérieux de penser que les péages en seraient exemptés.

Toutefois, Clément Beaune affirme qu’il est en train, avec les sociétés d’autoroutes, de regarder tous les leviers disponibles pour limiter le plus possible cette hausse des prix. Enfin, il assure que le chiffre de 8 % lui paraît, en termes de pouvoir d’achat, insoutenable pour les Français.

Le plus dur sera donc de trouver dans les prochains mois un juste équilibre, pour satisfaire à la fois les concessions d'autoroutes, et limiter l’impact sur la population qui connaît actuellement une pénurie d’essence et une augmentation des coûts de l'énergie.