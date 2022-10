Iran Khodro (IKCO) prépare un nouveau crossover pour remplacer la Peugeot 206i, qui est produite en Iran depuis le milieu des années 1990. La nouveauté porte le nom TF21 et sera disponible d'ici la fin de l'année 2023.

Les médias iraniens qualifient ce modèle de citadine, bien qu'il ressemble davantage à un petit crossover. Des modèles similaires sont déjà produits par un certain nombre de constructeurs chinois.

IKCO TF21

D'ailleurs, la mode du crossover a longtemps épargné l'Iran, mais elle a progressivement commencé à émerger avec l'apparition des véhicules tout-terrain chinois sur le marché local. Même si, les dirigeants de l'industrie automobile nationale, représentés par SAIPA et IKCO, ne sont pas pressés d'introduire de tels véhicules. Toujours est-il que le constructeur Iran Khodro a maintenant deux SUV dans sa gamme.

L'IKCO TF21 remplacera probablement la Peugeot 206i et sa version améliorée+ (connue sous le nom de Peugeot 207i en Iran). La plate-forme IKCO P200 sur laquelle repose la TF21 provient en fait de la Peugeot 206 qui n'est plus commercialisée en France depuis 2009 (2013 pour la 206+). Cette voiture Made in Iran empruntera également le moteur 1,6 litre TU5 d'une puissance de 110 chevaux et 150 Nm de couple, qui fonctionnera avec une transmission manuelle ou automatique à 5 ou 6 vitesses. Une transmission manuelle à 6 vitesses est également prévue à l'avenir.

IKCO TF21

3 Photos

L'IKCO TF21 sera le crossover le moins cher de la marque iranienne. Le rôle de porte-drapeau sera confié à l'IKCO Rira qui n'est autre qu'un remake de la Peugeot 2008 sur une plateforme beaucoup plus moderne PSA PF1 (connue sous le nom d'IKCO IKP1 en Iran). Il sera équipé du moteur turbo iranien EF7 d'origine, d'une puissance de 168 chevaux.