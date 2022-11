Plus de deux décennies se sont écoulées depuis la dernière Honda Prelude. Arrêtée en 2001, la Prelude faisait partie des petites sportives japonaises attachantes de l'époque. Mais, comme de nombreux modèles disparus, elle pourrait bien faire son retour d'ici quelques années.

Honda travaille actuellement sur l'électrification de sa gamme, et d'après plusieurs rumeurs relayées par le magazine japonais Best Car Web, le constructeur se pencherait sur le retour de la Prelude en 2028, avec une motorisation 100 % électrique bien évidemment.

Nos confrères japonais vont même plus loin et annoncent que les deux sportives récemment annoncées par Honda (et présentes sur le visuel de notre article) seront la Prelude et la future NSX. La future NSX qui devrait être, elle aussi, 100 % électrique. Honda avait d'ailleurs annoncé que ses deux sportives seraient des modèles "iconiques" pour le constructeur, le retour de la Prelude serait donc de plus en plus d'actualité.

La marque japonaise prépare l'arrivée de nombreux modèles électriques, notamment pour ses marchés de prédilection que sont l'Asie et l'Amérique du Nord. Honda lancera en 2024 le SUV Prologue, récemment présenté et conçu en collaboration avec General Motors, tandis qu'un nouveau SUV, sous le badge Acura, sera aussi dévoilé pour le marché américain.

En Chine, la gamme électrique Honda e:N comptera sur dix nouveaux modèles d'ici 2027. Le Japon, quant à lui, aura le droit à un petit véhicule électrique à usage commercial en 2024, puis d'autres petites voitures électriques destinés aux particuliers les années qui suivront.

Plus globalement, 30 Honda 100 % électriques seront présentées à travers le monde d'ici 2030, avec une production fixée à plus de deux millions d'unités par an. Honda profitera également de sa collaboration avec General Motors pour accélérer sa transition énergétique.