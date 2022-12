Techniquement, la conception de la Nissan GT-R actuelle a plus de deux décennies compte tenu du fait que le concept-car éponyme fut présenté au Salon de Tokyo en 2001. La version de série a été introduite lors du même événement six ans plus tard.

Cela fait donc 15 ans que la GT-R est sur le marché, et même si elle disparaît peu à peu de la gamme Nissan en fonction des marchés, son cycle de vie reste particulièrement long.

Quelle motorisation pour la future GT-R ?

La future Nissan GT-R devrait arriver cette décennie, mais les informations la concernant sont encore assez minces. Thermique, hybride, électrique ? C'est la grande interrogation. Mais une nouveauté devrait prochainement arriver du côté de chez Nissan, avec le badge Nismo qui plus est d'après Takao Katagiri, le patron de Nismo, qui s'est exprimé dans les colonnes de nos confrères de chez Autocar.

Selon lui, "un modèle très excitant" avec le badge Nismo arrive. Il sera vendu au Japon, aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni. Selon le magazine britannique, ce modèle sera "le successeur indirect à la GT-R". Rappelons que la GT-R n'est plus vendue en Europe depuis cette année en raison des normes anti-pollutions. C'est également aussi pourquoi la nouvelle Nissan Z n'est pas vendue sur le Vieux Continent.

L'électrique pas prévu pour tout de suite ?

Cette nouvelle Nissan Nismo devrait hériter d'un inédit groupe motopropulseur hybride. Les dirigeants de l'entreprise ont précédemment déclaré qu'un véhicule électrique sportif aurait besoin de batteries avec une meilleure densité énergétique (exit donc le lithium-ion, place aux batteries solides), mais celles-ci ne seront pas prêtes avant au moins trois ans.

"Nous avons une stratégie très importante pour le marché européen. Cette région est très, très spéciale pour nous, en particulier pour les voitures de sport. Donc, la seule chose que je peux vous dire pour le moment, c'est de patienter. Nous allons introduire un modèle très excitant sur le marché européen sous le label Nismo", a précisé Takao Katagiri.

Ce modèle pourrait aussi être une jolie mise en bouche en vue de l'arrivée de la prochaine génération de Nissan GT-R puisque, à priori, la voiture dont le patron de Nismo parle, ne sera pas directement la remplaçante de la supercar japonaise.