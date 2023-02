Même si Porsche a également obtenu le feu vert du groupe Volkswagen concernant une arrivée en Formule 1 en tant que motoriste dans les années à venir, seule la marque sœur Audi figure sur la liste des constructeurs pour le prochain cycle réglementaire.

En effet, après l'échec de son rapprochement avec Red Bull Racing, qui a finalement choisi Ford, Porsche n'a plus communiqué sur ses ambitions en F1, laissant ainsi penser que le constructeur allemand avait jeté l'éponge. Or les rumeurs ont repris de plus belle en début d'année, après la publication d'une vidéo sur ses réseaux sociaux.

L'on pouvait voir d'anciennes images de Porsche en compétition entrecoupées d'interférences... et certains y ont reconnu le visage de Frank Williams, fondateur de l'emblématique écurie de Formule 1. De plus, cette vidéo faisait suite à une communication de la marque Gulf, en passe de quitter McLaren pour Williams, qui promettait de "grandes nouvelles"...

Porsche victime de son buzz

Il n'en fallait pas plus pour que les fans s'affolent sur la toile en se mettant à rêver d'une future association Williams-Porsche sous les couleurs de Gulf. La réalité a toutefois été bien différente, puisque la vidéo de Porsche annonçait simplement une centralisation de la couverture de ses activités en compétition sur ses réseaux sociaux.

Compte tenu de l'écart important entre les attentes du public et les véritables intentions de Porsche, cette annonce a fait énormément de déçus et ils n'ont pas hésité à faire part de leur mécontentement sur la toile !

Thomas Laudenbach, responsable compétition de la marque, ne s'y attendait pas. "Ça n'avait rien à voir avec [la F1] !" assure-t-il à Motorsport.com. "Nous étions simplement en train de ranger nos comptes [sur les réseaux sociaux], ça n'avait rien à voir avec le fait de se rapprocher de la Formule 1. Nous avons été aussi surpris que les autres." Il prend au moins cela avec le sourire : "D'une certaine manière, c'était drôle."