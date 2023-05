La Lamborghini Revuelto a fait ses débuts officiels en mars de cette année en tant que successeur de l'Aventador. Dotée d'un moteur V12 hybride, elle est le modèle de production le plus puissant de l'histoire de la marqué.

Avec un temps de 2,5 secondes sur l'exercice du 0 à 100 km/h, nous savons qu'elle est très rapide, du moins sur le papier, mais il semble que le constructeur automobile veuille prouver ses capacités sur l'une des pistes les plus exigeantes du monde.

Cette nouvelle vidéo nous emmène au Nürburgring. Le clip commence par des images du déchargement très minutieux du véhicule et se poursuit avec les roulages de la supercar sur la piste. De toute évidence, il ne s'agit pas d'un prototype camouflé. Un Urus violet suit la Revuelto.

Galerie: Lamborghini Revuelto

39 Photos

Nous ne savons pas ce que Lamborghini fait sur la piste avec son dernier modèle phare, mais nous voyons deux scénarios possibles : le constructeur pourrait être en train d'effectuer les derniers ajustements et réglages avant les premières livraisons aux clients, et Lambo pourrait évaluer les performances de la Revuelto sur le Nurburgring par rapport à ses concurrentes dans le segment des supercars.

Un moteur surpuissant

Malgré l'assistance électrique, le moteur V12 de la Revuelto émet un son absolument incroyable dans cette nouvelle vidéo.

Pour rappel, le V12 de 6,5 litres de Lambo est complété par trois moteurs électriques dans un système hybride qui génère une puissance combinée de 1 001 chevaux. Cette puissance est transférée aux quatre roues par l'intermédiaire d'une nouvelle boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports.

La Revuelto n'en est qu'à ses débuts. Nous sommes certains à 99,99 que des versions SV / SVJ plus puissantes et plus hardcore sont prévues pour les prochaines années.