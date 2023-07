Un peu plus de six ans se sont écoulés depuis que Mercedes a présenté ce qui reste sans doute la version la plus loufoque de la Classe G à ce jour. Le G650 Landaulet était essentiellement un cadeau d'adieu à la génération précédente de l'emblématique tout-terrain.

Limité à 99 exemplaires et équipé d'un puissant moteur V12, ce G inhabituel était badgé Maybach plutôt que Benz. Il était doté d'un toit rabattable électriquement, d'essieux à portique et d'énormes élargissements d'ailes.

Après avoir fait ses débuts en mars 2017, pourquoi ce prototype est-il encore camouflé ? Le mystérieux véhicule a été repéré à côté de l'EQG, un véhicule purement électrique qui devrait être commercialisé l'année prochaine. L'ancien design des phares indique qu'il est basé sur la Classe G de la génération précédente.

Mercedes-Maybach G 650 Landaulet

48 Photos

Le véhicule semble pratiquement identique au modèle de série, jusqu'à la capote en tissu beige. Elle est également équipée des mêmes jantes de 22 pouces, mais avec une finition foncée au lieu de la surface polie des voitures clients G650.

On peut se demander ce que Mercedes prépare, étant donné que le Landaulet est en vente depuis longtemps. Peut-être travaille-t-elle sur une nouvelle version basée sur la Classe C W463 ? Même si c'est le cas, nous ne nous attendons pas à voir un V12 sous le capot car les normes d'émissions plus strictes obligent Mercedes à supprimer la Classe G V8 non AMG, donc un moteur encore plus gros semble improbable. Cela dit, Brabus a prouvé que c'était techniquement possible en dévoilant la G V12 900 avec un moteur biturbo de 6,3 litres développant 888 chevaux et 1 500 newtons-mètres de couple.

Même s'il s'agit d'un véhicule plus ancien, le camouflage semble être en très bon état, ce qui implique qu'il a été fraîchement appliqué par Mercedes. Cela pourrait signifier que la firme à l'étoile essaie de cacher quelque chose, et nous pourrions donc avoir affaire à une voiture d'essai pour un nouveau Landaulet Maybach Classe G. Si ce n'est pas le cas, il est possible que la marque allemande teste de nouveaux équipements sur un prototype qu'elle n'a pas encore mis au rebut.

Si le V12 n'est plus présent dans la Classe G, il l'est toujours dans la Maybach Classe S S680 et dans le modèle blindé Guard. En ce qui concerne les essieux portiques, Mercedes a donné au dernier G le traitement 4x4 Squared mais l'extravagant pick-up 6x6 n'a pas été renouvelé. Cependant, Brabus vient de lancer les XLP 800 6x6 Adventure et XLP 900 6x6 Superblack avec jusqu'à 900 ch.