Imaginée par Giorgetto Giugiaro et son fils Fabrizio, la nouvelle Giotto est, comme on pouvait s'y attendre, magnifique. Le légendaire designer italien de 85 ans a travaillé sur la Bizzarrini 5300 GT à l'époque de Bertone (voir ci-dessous) et a eu l'opportunité de dessiner son successeur spirituel des temps modernes.

Nous avons initialement vu quelques teasers et croquis en février, et de nouvelles images publiées aujourd'hui nous donnons un meilleur aperçu de ce Giotto. Elle est présentée comme une "Hyper GT" et possède une carrosserie en fibre de carbone.

En parallèle aux photos récemment publiées, Bizzarrini fournit des détails supplémentaires sur le puissant moteur V12 qui équipe cette voiture. Il a une cylindrée de 6 626 cm3 qui a été spécifiquement choisie comme un clin d'œil à la date de naissance de Giotto Bizzarrini, le 6 juin 1926.

Le célèbre ingénieur, décédé plus tôt cette année, était connu pour son implication dans le développement de la Lamborghini originale, à moteur V12, ainsi que des voitures emblématiques comme la Ferrari 250 GTO.

Belle mais performante ?

La nouvelle Giotto utilise un V12 développé en collaboration avec Cosworth et qui a été conçu pour répondre aux réglementations actuelles en matière d'émissions, bien qu'il s'agisse d'un moteur de grande cylindrée considéré comme une race mourante en 2023. D'autres spécifications techniques n'ont pas encore été publiées, mais nous savons que la puissance est acheminée aux roues via une transmission automatique à double embrayage, à huit rapports.

Quant au design, la Giotto n'est pas simplement jolie puisque la carrosserie a été méticuleusement conçue pour optimiser l'aérodynamisme. Pour preuve, il existe un séparateur avant et un diffuseur arrière dérivés de la F1, ainsi que des clins d'œil visuels aux premiers modèles Bizzarrini. Ceux-ci comprennent les deux bouches d'aération du capot, le montant B triangulaire et un pare-brise arrière légèrement arrondi.

Le fabriquant s'en tient à son plan initial, à savoir d'entamer les premiers essais sur la voie publique vers la fin de l'année 2024. Bizzarrini reste occupé non seulement avec la Giotto mais aussi avec la 5300 GT Corsa Revival dont les les livraisons ont commencé pour environ 2 millions de dollars, minimum.