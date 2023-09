L'une des dernières créations spéciales de Ferrari, la KC23, a été dévoilée en juillet et a fait ses débuts publics au Festival de Goodwood. Il s'agit d'un chef-d'œuvre dédié aux circuits (mais pas pour les compétitions) et doté d’éléments aérodynamiques actifs sur la carrosserie, qui volent la vedette dans une nouvelle vidéo promotionnelle de constructeur italien.

Basée sur la 488 GT3 Evo, la KC23 témoigne de la capacité de Ferrari à transformer une voiture déjà impressionnante en une auto tout simplement extraordinaire. Elle emprunte des éléments de style à la Vision Gran Turismo et à la 499P, l’hypercar d’endurance de la marque, victorieuse aux 24 Heures du Mans.

Galerie: Ferrari 499P

8 Photos

Comme évoqué précédemment, l’aérodynamique active est la caractéristique la plus remarquable de cette voiture. Les panneaux latéraux motorisés s'ouvrent pour contrôler le flux d'air, améliorant ainsi les performances lorsque cela est nécessaire. Comme rien n’est classique sur cette Ferrari, la KC23 n’a pas de rétroviseurs mais des caméras latérales qui améliorent non seulement la visibilité mais qui optimisent également le flux d’air.

La Ferrari ultime ?

Avec ses pneus slicks, elle peut passer à des alliages de 21 pouces à l'avant et de 22 pouces à l'arrière (au lieu de 18) pour une apparence encore plus impressionnante. À l’intérieur, la Ferrari conserve une configuration typique de la voiture faite pour la piste avec deux sièges baquets, un arceau de sécurité complet et un volant de course doté de 16 commandes, semblables à celles des Formule 1. L’ensemble mise sur l'offre d'une expérience de conduite ultime.

Galerie: Ferrari 488 GT3 Evo 2020

8 Photos

Ferrari n’a fournit aucune information concernant le moteur de la KC23 (que vous pouvez voir dans la vidéo). Cependant, il est très probable que l’hypercar utilise une version du moteur V8 bi-turbo de 3,9 litres partagé avec la 488 GT3 Evo. Dans la voiture de course, il offre jusqu'à 600 ch à 7 000 tr/min selon les spécifications, mais pour les applications routières, il peut en développer bien plus.

Galerie: Ferrari KC23