En Allemagne, les clients de Mercedes peuvent, depuis presque deux ans, entamer le processus de ravitaillement, dans plus de 900 stations-service, directement depuis leur voiture et effectuer un paiement numérique grâce à leur empreinte digitale. L’objectif est de rendre le simple fait de ravitailler plus rapide et plus pratique.

Ce "nouveau" service de paiement, baptisé Mercedes Pay+, permet aux conducteurs de régler leur facture de carburant directement dans leur véhicule en quelques gestes et sans carte bleue, via le système d'info-divertissement MBUX (pour les véhicules dotés de la dernière génération d'info-divertissement, soit à partir de l'année de construction 2020), ou l'application Mercedes me.

Les clients français de Mercedes ne se rendront peut-être plus à la caisse pour payer leur carburant, à l'avenir.

Lorsqu'un conducteur arrive à une station-service connectée et éteint son moteur, le service Mercedes me Fuel & Pay démarre automatiquement. La personne n’a plus qu’à sélectionner la pompe à essence qu’elle désire puis le système calcule automatiquement le montant total basé sur le prix actuel du carburant et la capacité du réservoir de la voiture.

Ensuite, le conducteur peut compléter sa transaction grâce à l'authentification par empreinte digitale, ce qui augmente la sécurité des transactions. Mais évidemment, il faut quand même penser à sortir pour faire le plein car Mercedes ne peut pas tout gérer non plus.

Le système va-t-il s’étendre ?

Lorsque le ravitaillement prend fin, le conducteur voit la quantité de carburant ajoutée et le total de la facture qui s’affichent sur l'écran. Puisque le paiement s'effectue de manière automatique, le client peut quitter la station-service et la facture lui sera, ensuite, envoyée par e-mail.

Bien qu’il n’y ait aucune information sur le sujet, cette méthode de paiement pourrait s’étendre dans d’autres pays à l’avenir, à commencer par le reste de l’Europe bien qu'il soit déjà en vigueur en Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique et en Suisse depuis la fin de l'année 2021. Par ailleurs, ces paiements en voiture pourraient également s'étendre à d'autres services liés à l'automobile.