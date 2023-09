En ce mois de septembre 2023, Mercedes-Benz lance une mise à jour complète de son système multimédia. Disponible sur plus de 700 000 véhicules dans le monde équipés du MBUX1 de deuxième génération, la mise à jour inclue la mise à disposition du système Dolby Atmos, l'amélioration de l'assistant vocal et la révision des fonctionnalités de navigation et de divertissement.

Les clients recevront des notifications sur la mise à jour MBUX 2.4 via l'assistant de mise à jour ou l'application mobile Mercedes me. Dès qu'elle sera disponible, la mise à jour sera effectuée à l'aide de la fonction "over-the-air" du MBUX.

Un meilleur son et plus d'informations

En plus du Dolby Atmos et de l'assistant vocal, la mise à jour logicielle comprend l'ajout de NewsFlash et de l'application Web YouTube sur certains véhicules de l'année modèle 2024, notamment les modèles Classe S, EQE et EQS équipés du pack Entertainment Plus.

Pris en charge par Apple Music, le système Dolby Atmos offre une expérience stéréo immersive, ajoutant plus d'espace, de clarté et de profondeur aux sons. Les auditeurs profiteront de musiques correspondant à la vision originale de l'artiste, qu'il s'agisse d'entendre les couches d'instruments bouger, de saisir la respiration subtile d'un chanteur entre ses paroles ou de sentir les mélodies vous envahir.

L'assistant vocal MBUX permet aux occupants du véhicule de sélectionner les fonctions d'infodivertissement à l'aide de la commande Hey Mercedes. L'ajout de NewsFlash permet d'écouter des bulletins d'information. Les clients peuvent également configurer leurs chaînes radio préférées dans l'application Mercedes me, puis utiliser l'assistant vocal MBUX avec la commande Hey Mercedes pour écouter les actualités ou leur musique préférée.

Parmi les autres améliorations disponibles via la mise à jour OTA figure la prise en charge de l'écran Hyperscreen pour le passager avant sur les modèles EQE et EQS afin de fournir un contenu audio dynamique dans l'habitacle et de permettre la personnalisation des photos. Les clients peuvent sélectionner une image personnalisée pour l'affichage et ne sont plus obligés de porter un casque pour écouter le contenu dynamique.

Les véhicules équipés du système MBUX2 de première génération et du système de navigation Mercedes-Benz ont également accès à Place Details by Google. Outre l'adresse et l'itinéraire, cette fonction fournit des informations détaillées sur plus de 200 millions de lieux dans le monde, notamment les heures d'ouverture, photos, évaluations et commentaires.