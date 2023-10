Il ne fait aucun doute que Renault a gagné son pari avec Dacia. En effet, la marque roumaine bon marché remporte un franc succès en Europe grâce à ses voitures abordables et sans chichis. De temps à autre, le constructeur automobile français appose son logo en forme de losange sur ces véhicules pour les vendre sur les marchés où Dacia n'est pas présente, afin d'éviter de cannibaliser les ventes. Le dernier modèle badgé est la Sandero dans sa version haute Stepway.

Le modèle sur échasses portera le nom de Kardian lorsqu'il sera officiellement présenté le 25 octobre. En attendant, Renault a partagé un nouveau teaser qui nous emmène à l'intérieur du modèle du segment B. Comme prévu, l'habitacle semble très spacieux. Comme prévu, l'habitacle est un peu plus raffiné que celui de la Dacia Sandero Stepway.

Renault Kardian (2024) Teaser

5 Photos

D'après ce que nous avons pu constater, le Kardian 2024 dispose d'un tableau de bord entièrement numérique et d'un éclairage d'ambiance avec des couleurs sélectionnables dans la partie supérieure des panneaux de porte avant. Nous remarquons également un sélecteur de vitesse plus petit et plus agréable pour la transmission automatique, tandis que les branches inférieures du volant ont des éléments métalliques. On nous dit que le crossover du segment B offrira des modes de conduite sélectionnables et que le système d'infodivertissement sera doté d'un écran tactile de huit pouces.

Le kardian s'attaque au marché sud-américain

Mesurant moins de 4,15 mètres de long, le Kardian sera légèrement différent à l'extérieur pour mieux s'adapter au langage stylistique de Renault. Cependant, sous la robe légèrement révisée, il y a de fortes chances qu'il s'agisse essentiellement de la même voiture que la Dacia Sandero Stepway vendue sur le Vieux Continent.

La première mondiale aura lieu à Rio de Janeiro, où Renault a l'intention de présenter sa nouvelle stratégie internationale et de montrer un mystérieux concept car. Le Kardian sera d'abord commercialisé en Amérique latine avant d'arriver sur d'autres marchés en dehors de l'Europe.