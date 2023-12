Pour les amateurs de véhicules européens plus anciens, l'Opel Ascona n'a rien de spécial en soi, mais elle a plus à offrir qu'on ne le pense. La troisième et dernière génération du modèle, produite entre 1981 et 1988, a aidé la marque allemande à faire la transition vers les années 1990, lorsque les voitures sont généralement devenues plus sophistiquées, plus confortables et plus riches en technologie.

L'Ascona C était le premier effort d'Opel pour créer une voiture relativement abordable, mais grande, bien équipée et pratique, propulsée par ses roues avant. Bien qu'elle n'ait jamais été vendue aux États-Unis, elle avait la même ossature, la plateforme J de GM, que la Chevrolet Cavalier CL, la Pontiac J2000 LE, l'Oldsmobile Firenza LX, la Buick Skyhawk Limited et la Cadillac Cimarron, vendues de l'autre côté de l'Atlantique.

Pourquoi nous l'aimons ?

L'Opel Ascona a gagné sa réputation de classique bien-aimé pour plusieurs raisons. Son design élégant et intemporel, sa conduite confortable et son excellente maniabilité sont parmi les premiers facteurs qui l'ont fait aimer des passionnés. La praticité de l'Ascona, sa sobriété et la qualité de sa construction en ont fait un choix idéal pour les trajets quotidiens comme pour les longs voyages. Ce modèle a prouvé que GM pouvait concevoir, développer et construire des voitures moyennes bon marché à traction avant, ce qu'il a continué à faire au cours des décennies suivantes à l'échelle mondiale.

De plus, ses variantes plus sportives, telles que l'Ascona 400, sont devenues légendaires parmi les amateurs de rallye, grâce à leurs performances impressionnantes sur les pistes. Cette version faisait partie de la gamme Ascona de deuxième génération, avec laquelle Walter Röhrl a remporté le titre de pilote du Championnat du monde des rallyes 1982 .

Quand la voiture a-t-elle été lancée ?

La troisième génération de l'Opel Ascona a fait ses débuts en 1981, remplaçant l'Ascona de deuxième génération qui était en production depuis 1975. Cette nouvelle itération a apporté plusieurs mises à jour modernes, notamment une aérodynamique améliorée, des dispositifs de sécurité renforcés et un intérieur plus raffiné. C'est la seule Ascona des trois générations à être propulsée par ses roues avant.

Quelle était sa place dans la gamme de la marque ?

L'Ascona occupait une position essentielle dans la gamme du constructeur en tant que voiture familiale de taille moyenne. Située entre la petite Kadett et les grands modèles Rekord et Senator, l'Ascona répondait aux besoins des consommateurs qui recherchaient un équilibre entre la taille, la praticité et les performances. Ce positionnement stratégique a permis à l'Ascona de répondre aux besoins d'un large éventail de clients, des familles aux particuliers à la recherche d'un véhicule quotidien élégant et confortable.

En 1982, l'Ascona a été battue de justesse au titre de "voiture européenne de l'année" par la Renault 9. À l'époque, le modèle établissait les normes de performance dans son segment avec une vitesse maximale de 169 km/h lorsqu'il était équipé d'un moteur de 1,6 litre. Cette vitesse était bien supérieure à celle de la Ford Cortina (2,0 litres), l'une des principales rivales de l'Ascona, qui atteignait 162 km/h.

Quels étaient les moteurs proposés ?

Le modèle de troisième génération offrait une variété d'options de moteurs, allant des quatre cylindres économes en carburant aux moteurs plus puissants adaptés aux modèles Ascona plus sportifs. Parmi les moteurs disponibles, citons les quatre cylindres en ligne de 1,3 litre, 1,6 litre et 2,0 litres. L'Ascona est également devenue l'un des premiers véhicules de grande série d'Opel à être équipé d'un moteur diesel, un 1,6 litre atmosphérique à allumage par compression de 55 chevaux. Des boîtes de vitesses manuelles à quatre et cinq rapports, ainsi qu'une boîte automatique à trois rapports, étaient disponibles en fonction du moteur. La version la plus puissante développait 130 chevaux grâce à un moteur de 2,0 litres.

S'est-elle bien vendue ?

Avec environ 1,7 million de ventes, l'Ascona de troisième génération a été l'une des meilleures ventes d'Opel à l'époque. En 1988, le constructeur a abandonné le modèle et l'a remplacé par la Vectra. En trois générations, l'Ascona s'est vendue à plus de 3,9 millions d'exemplaires. Une version de la voiture est restée en production au Brésil jusqu'en 1996, avec un important lifting en 1990 pour les modèles à deux et quatre portes.

En Grande-Bretagne, l'Ascona était connue sous le nom de Vauxhall Cavalier et était très populaire, devenant la voiture la plus vendue en 1984 et 1985. Au cours de ses sept années de production, elle a été livrée à plus de 700 000 exemplaires au Royaume-Uni. La Cavalier a également été vendue en tant que break.