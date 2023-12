Cette année encore, le cabinet de conseil Interbrand a établi un classement spécial qui classe les principales marques mondiales par ordre de valeur (pas seulement économique). Plusieurs constructeurs automobiles restent en tête, confirmant la tendance des années précédentes. Découvrez maintenant le classement 2023.

Toyota confirme sa première place

Le constructeur japonais reste fermement le constructeur automobile ayant la valeur la plus élevée selon le classement Interbrand. Attention toutefois à la croissance de Mercedes, qui gagne une place par rapport à 2022 et se rapproche de ses rivaux japonais. La croissance de BMW, qui entre pour la première fois dans le Top 10, est également importante.

Toyota Yaris Mercedes EQS SUV BMW i4

Le classement se poursuit avec les confirmations de Tesla et de Honda, tandis que Hyundai gagne trois places et se hisse à la 32e position. Les marques du groupe Volkswagen tirent également leur épingle du jeu, avec Audi, Porsche et Volkswagen elle-même qui progressent par rapport à 2022. C'est surtout la marque de Zuffenhausen qui donne d'excellents signaux, avec une amélioration de six positions.

Ford perd une place, tandis que Nissan et Kia conservent à peu près la même position. Ferrari s'est bien comportée, gagnant cinq places pour atteindre la 70e position.

Enfin, il convient de noter que par rapport à 2022, le classement a "perdu" deux constructeurs automobiles. Ce sont Land Rover et MINI qui n'apparaissent pas dans le classement 2023.

100 Meilleures marques 2023, le classement général

Position Marque Croissance par rapport à 2022 Valeur (millions d'euros) 1 Apple +4% 459.575 2 Microsoft +14% 289.505 3 Amazon +1% 253.182 4 Google +3% 237.942 5 Samsung +4% 83.568 6 Toyota +8% 58.972 7 Mercedes +9% 56.147 8 Coca-Cola +1% 53.068 9 Nike +7% 49.161 10 BMW +10% 46.770

100 Meilleures marques 2023, le classement auto

Position Marque Croissance par rapport à 2021 Valeur (millions d'euros) 6 Toyota +8% 58.972 7 Mercedes-Benz +9% 56.147 10 BMW +10% 46.770 12 Tesla +4% 45.654 27 Honda +7% 22.318 32 Hyundai +18% 18.661 45 Audi +9% 14.949 47 Porsche +20% 14.824 50 Volkswagen +2% 13.841 51 Ford +3% 13.592 63 Nissan +4% 11.589 70 Ferrari +16% 9.901 88 Kia +7% 6.453

Comment la valeur des marques est-elle calculée ?

Selon le site web BrandStruck, qui fait autorité en la matière, l'approche d'Interbrand est élaborée en trois étapes distinctes.

Tout d'abord, les performances financières de l'entreprise sont examinées et ses bénéfices futurs potentiels sont projetés. Immédiatement après, le poids spécifique de la marque dans l'influence des décisions d'achat (connu sous le nom de RBI : Role of Brand Index) est déterminé, par le biais d'enquêtes menées auprès de sources primaires et secondaires.

Dans un autre mode, une équipe de spécialistes évalue quelle partie de la décision d'achat est étroitement associée à la marque, à l'exclusion d'autres éléments tels que le prix, les avantages pratiques ou la disponibilité.

La dernière étape consiste à évaluer la force de la marque par rapport à ses concurrents, sur la base d'un indice composé de 10 critères considérés par Interbrand comme des indicateurs fiables de la performance future de la marque.