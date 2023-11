Il y a environ un an, j'ai visité l'usine BMW de Munich pour découvrir en avant-première les projets ambitieux du constructeur automobile allemand en matière de batteries à semi-conducteurs, de voiture conceptuelle à l'origine du reboot électrique Neue Klasse et même de voitures aux couleurs changeantes. L'usine de Munich date de 1922. Elle est devenue une installation tentaculaire de haute technologie qui emploie près de 8 000 personnes originaires de 50 pays différents, est reliée à son propre musée et constitue un élément essentiel de l'histoire de l'entreprise BMW.

Et cette usine vient de fabriquer son tout dernier moteur à combustion interne.

BMW a confirmé à InsideEVs que l'entreprise a mis fin à la production de son moteur V8 à l'usine de Munich, une information d'abord rapportée par Electrive et BMW Blog. Cet engagement met un terme à la production de moteurs à combustion interne au siège de l'entreprise, et sans doute son cœur battant mondial. Certes, l'usine fabrique encore quelques voitures équipées de moteurs à combustion interne, mais la production de moteurs à essence y est désormais révolue.

Galerie: BMW i5 M60 xDrive (2023)

44 Photos

Certes, BMW n'a pas fini de produire des moteurs traditionnels partout ; elle fabrique encore beaucoup de moteurs à essence, de moteurs diesel et de groupes motopropulseurs hybrides ailleurs. Mais le symbole est ici très fort. "L'usine de Munich ne fabrique plus de moteurs, mais nous produisons des moteurs à combustion interne dans d'autres usines en Autriche et au Royaume-Uni", m'a dit un porte-parole de BMW. "Cela met fin à 60 ans de construction de moteurs à Munich.

Pour moi, cela en dit long sur la direction que BMW et que le monde va prendre. Et ce n'est pas vers plus de moteurs à combustion interne. À l'usine de Munich, BMW fabrique actuellement la famille élargie des séries 3 et 4 à quatre portes, une vaste gamme de voitures qui comprend la M3, la série 3 Touring, la série 3 Berline et bien d'autres encore. Parallèlement à ces voitures, la société fabrique également la BMW i4 entièrement électrique, l'un de mes véhicules électriques préférés présentement sur le marché et dont le niveau de performance mérite l'écusson M. (D'autres véhicules électriques tels que l'iX, l'i7 et l'i5 sont fabriqués à l'usine BMW de Dingolfing).

BMW se distingue également par son approche "mixte" des futurs groupes motopropulseurs, à l'instar de Toyota, mais à une échelle un peu plus réduite. Le constructeur n'abandonne pas complètement la combustion interne comme certains de ses rivaux, il dispose d'une bonne gamme d'hybrides et il garde même son énergie au sec sur le front de l'hydrogène. Mais tout cela ne doit pas occulter le fait que BMW fait aussi des choses intéressantes dans le domaine de l'électrique. Les nouvelles voitures de la plateforme Neue Klasse devraient être excellentes, d'autres véhicules électriques sont en préparation, et même Mini et Rolls-Royce envisagent une électrification plus poussée. De plus, BMW a enregistré de nombreux succès commerciaux avec ses véhicules électriques cette année, alors que de nombreux concurrents ont dû faire face à une demande inégale. BMW a déclaré qu'environ 20 % de ses ventes aux États-Unis sont désormais des BEV (véhicules électriques à batterie) et des PHEV (véhicules hybrides rechargeables).

Il s'agit d'un progrès pour une marque qui a dû comprendre ce que cela signifie de créer la machine à conduire ultime lorsqu'il n'y a pas de moteurs six cylindres à haut régime et de transmissions manuelles sur lesquels s'appuyer. Si même la maison historique de BMW peut voir la fin de l'ère du moteur à combustion interne, je pense que cela en dit long.

Contacter l'auteur : patrick.george@insideevs.com