Compte tenu de l'exiguïté et de l'exclusivité de sa gamme, il est rationnel pour un constructeur comme Rolls-Royce de présenter plus d'une nouvelle voiture chaque année. L'année 2024 ne fera pas exception, car pour l'instant le seul rendez-vous du calendrier (pour ainsi dire, car il n'y a toujours pas de communication sur les dates) concerne la mise à jour du SUV Cullinan, qui, près de six ans après son lancement, offrira sa première mise à jour substantielle.

2024 verra également l'arrivée sur les routes du grand nouveau modèle de 2023, le Spectre. Premier modèle électrique de la société, il est en fait déjà en production et les premiers exemplaires ont déjà été livrés dans les dernières semaines de l'année, mais l'occasion est bonne pour nous rappeler les prix et les spécifications finales.

Voici les nouveautés Rolls-Royce pour 2024.

Rolls-Royce Spectre

Un grand coupé quatre places de 5,45 m de long, 2,08 m de large, 1,56 m de haut, avec un empattement de 3,21 mètres, pesant environ 2,9 tonnes, dont 700 kg pour les batteries, d'une capacité de 102 kWh. C'est la formule choisie par Rolls-Royce pour sa première voiture purement électrique, baptisée Spectre.

Rolls-Royce Spectre

Par rapport à il y a un an, on dispose donc d'un peu plus d'informations : la voiture confirme une autonomie déclarée de 420 km mesurée selon le cycle américain EPA, une puissance de 585 ch et un couple impressionnant de 900 Nm, une vitesse de pointe de 250 km/h et un système de charge rapide en courant continu de 195 kW. Elle coûte 400 000 euros.

Nom Rolls-Royce Spectre Carrosserie Coupé Moteur Électrique Date d'arrivée Fin 2023 - début 2024 Prix À partir de 400.000 euros

Restylage de la Rolls-Royce Cullinan

S'il s'agissait d'une voiture ordinaire, six ans après son lancement, il serait temps de parler d'une nouvelle génération pour la Rolls-Royce Cullinan, l'un des modèles les plus vendus du constructeur britannique. L'heure n'est guère au restylage, qui s'annonce plutôt léger.

Rolls-Royce Cullinan fait peau neuve, première photo d'espionnage

Les photos des prototypes camouflés vus en 2023 révèlent une partie inférieure avec des prises d'air nouvellement conçues, tandis que la partie supérieure, la calandre et les phares restent confidentiels. Pas d'indiscrétion sur l'intérieur ni sur la mécanique, cette dernière ne devrait cependant pas changer pour l'instant, lançant à sa place le V12 6,75 litres de 571 ou 600 ch, qui pour l'instant ne semble pas destiné à être électrifié.