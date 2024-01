Que diriez-vous de vous installer confortablement sur la banquette arrière d'une voiture et de profiter d'un film ou d'une série télévisée comme si vous étiez sur votre canapé à la maison ?

En fait, c'est déjà possible grâce aux nombreux écrans et systèmes de divertissement disponibles sur les différents modèles déjà en vente, mais il y a ceux qui vont encore plus loin et offrent un grand écran digne du salon le plus luxueux.

Parlons donc de la Skyworth Skyhome électrique et de son immense écran flexible et rétractable offrant aux occupants des deux places arrière émissions, jeux vidéo ou réseaux sociaux avec une résolution et un plaisir maximums.

Également commercialisée en dehors de la Chine

La principale nouveauté du concept Skyhome, qui, comme son nom l'indique, vise à reproduire dans une voiture tout le confort et la commodité d'une maison connectée. Elle sera produite et vendue en Chine en 2024 en conservant 90% des caractéristiques du prototype.

Skyworth Skyhome, le grand écran arrière

Cela signifie que le super-écran (dont les dimensions n'ont pas encore été officialisées) qui semble dépasser les 31 pouces de la BMW Série 7 pourrait bien faire partie de l'équipement de la future berline électrique de Skyworth Automobile. En comparaison, même l'écran de 48 pouces de la Lexus LM semble minuscule.

L'annonce vient de l'International MotorXpo (IMXpo) de Hong Kong, où la Skyworth Skyhome a été présentée au public pour la première fois. Comme le rapporte CarNewsChina, elle sera également disponible en dehors de la Chine.

L'extérieur et l'intérieur de la Skyworth Skyhome

Super-berline électrique

Pour rappel, la Skyworth Skyhome, née de la volonté du constructeur de bus et de véhicules utilitaires Skywell et du fabricant de téléviseurs Skyworth Group, est actuellement un concept de berline basé sur l'architecture électrique CE. La voiture dispose de deux moteurs d'une puissance totale de 617 ch et sera également produite avec un seul moteur électrique, tandis que le système est de 800 volts.

À cela s'ajoutent la suspension Skyworth Aladdin 1.0, le système de surveillance de la santé des passagers, les commandes vocales interactives, l'affichage continu de 57 pouces sur le tableau de bord et l'infodivertissement géré par l'intelligence artificielle Xiaowei GPT basée sur le chipset Qualcomm 8295.