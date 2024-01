Parmi les bêtes noires des automobilistes, les embouteillages figurent probablement en pole position. Malheureusement, ils sont parfois inévitables, surtout autour et au sein des grandes métropoles. Comme chaque année, le spécialiste des systèmes de navigation (TomTom) a donné le classement des villes les plus embouteillées de France et le moins que l’on puisse dire, c’est que le traffic fut loin d’être fluide…

Paris toujours champion ?

Qui dit bouchons sur les routes, dit souvent Paris et cette année encore, la capitale française ne s’est pas séparée de son statut de mauvais élève en la matière. Les automobilistes ont en effet perdu 120 heures dans les embouteillages parisiens, soit 11 de plus qu’en 2022, avec une vitesse moyenne de 18 km/h. Cela s’explique par le fait que la crise liée au Covid-19 s’est encore éloignée et que de nombreuses personnes sont de moins en moins en télé-travail bien que ce phénomène reste fort. Cela étant dit, nous sommes encore loin des 163 de bouchons que la ville avait connu en 2019, toujours selon Tom Tom.

Les autres villes du top 10 sont pratiquement les mêmes que celles de l’année passée puisque seule Nice est sortie du classement pour laisser la place à Clermont-Ferrand. Dans l’ordre, nous avons donc Bordeaux toujours 2e (111 heures contre 95 en 2022), suivie de Lyon (89 h contre 83), Grenoble (77 h contre 57) et Montpellier (73 h contre 56) qui complète la première moitié du classement.

La seconde partie est composée de Nantes, 6e, qui perd deux places par rapport à 2022 avec une heure de bouchon en plus (72 h). Toulouse est 7e (71 h contre 53), Marseille 8e (68 h au lieu de 67) et les deux dernières places du top 10 sont complétées par Clermont-Ferrand (60 h) et Rouen (60 h contre 54) avec une vitesse moyenne de 28 km/h.

Par ailleurs, ces bouchons répétés ont un fort impact sur le coût annuel du carburant. Sur les 934 € que dépense, en moyenne, un habitant de Paris (et surtout de ces alentours) pour une voiture à essence, il y aurait 288 € de surcoût lié aux bouchons. La donne est de 229 € sur les 800 €, dépensées pour un véhicule diesel. Les embouteillages ont également générés jusqu’à 344 kg de CO2, en plus, pour une voiture essence à Paris, soit 113 kg de plus qu’à Toulouse. Et la situation ne devrait pas s’améliorer en 2024 avec les Jeux Olympiques…

Et ailleurs ?

Lorsque l’on s’intéresse aux autres grandes villes du monde, seules huit d’entre elles font pire que la capitale française. Étonnement, on ne retrouve aucune métropole américaine ou asiatique puisque le haut du classement commence par Dublin, où les automobilistes ont perdu environ 158 h dans les bouchons en 2023.

La capitale de l’Irlande est suivie par Lima (Pérou), Mexico City (Mexique), et Bucarest (Roumanie) qui sont au-dessus des 150 heures. Londres (Grande-Bretagne) termine cinquième avec 148 h par an, devant Milan (Italie), Bengaluru et Pune (toutes les deux situées en Inde).