Lorsque "Jours de tonnerre" (Days of Thunder) est sorti en salles en 1990, les critiques l'ont qualifié de "Top Gun" de la course automobile. Et pourquoi pas ? Le film était écrit et réalisé par la même équipe et mettait en scène Tom Cruise, qui était très sollicité après son rôle principal dans le premier Top Gun, en 1986. Le film était rempli d'action et de sensations fortes, et, spoiler alert, le personnage incarné par Cruise était un pilote chevronné qui gagnait à la fin.

Mais pour beaucoup, les vraies stars étaient les voitures et cette vidéo YouTube de Coors Bandit en dévoile deux. Il s'agirait de voitures utilisées à l'écran, en particulier la Lumina Mello Yello numéro 51 et la Lumina Hardee's numéro 18. À en juger par leur état, nous dirions qu'elles ont été utilisées, la vidéo affirmant qu'il s'agissait de voitures de cascade dans le film.

Nous commençons par découvrir la Mello Yello, et c'est un euphémisme de dire qu'elle est en mauvais état. Après un long processus pour joindre le propriétaire, un accord a été conclu par téléphone, et le nouveau propriétaire l'a transporté en pick-up jusqu'en Floride, où elle pourrissait dans une forêt. Une rouille considérable à l'extérieur laisse place à une pourriture importante en dessous, avec de gros trous dans le plancher. Elle était posée sur le sol sans roues ; pour la charger sur une remorque, il a fallu changer rapidement les pneus et encore, une roue refusait de tourner. Elle a fini par être sécurisée, mais il semble que de gros morceaux du bas de caisse de la Lumina aient été détruits au cours de l'opération.

La seconde voiture semble être en meilleur état, mais à peine. Le propriétaire actuel a appris l'existence de cette voiture il y a quelques années, mais la première discussion avec le propriétaire de l'époque ne s'est pas bien passée. La voiture a changé de mains, le propriétaire actuel en a eu vent, et le reste appartient à l'histoire. Ironiquement, ce véhicule a également été sauvé d'une forêt de Floride alors qu'il n'avait pas de roues.

Malheureusement, dans ce cas, le terme "sauvé" signifie simplement "nettoyé", "boulonné" et "garé" dans une salle d'exposition. Le propriétaire actuel affirme que ces véhicules ne sont pas restaurables, mais qu'il souhaite les conserver tels qu'ils étaient à la fin du tournage du film. Malheureusement, le temps a fait des ravages depuis. Outre la rouille et la pourriture, la voiture de Hardee's était bleue et orange. Aujourd'hui, elle est bleue et blanche.

Le modèle 51 est cependant spécial. Le personnage de Cruise, Cole Trickle, y est représenté en tant que pilote, ce qui signifie qu'il s'agit d'une voiture utilisée dans le dernier acte du film, lorsque Trickle prend la place de son rival devenu ami, Rowdy Burns, le pilote habituel de la 51. S'il est triste que ces voitures ne roulent plus jamais, elles sont au moins exposées pour que les fans se souviennent de ce film, culte ou pas, dites-le-nous en commentaires.