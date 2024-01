Lorsque vous parcourez les différents sites de voitures d’occasion, vous tombez parfois sur des modèles vraiment insolites. Nous y avons récemment découvert une Ford Cougar (ne pas confondre avec Kuga) avec un V6 de 2,5 litres pour… 350 euros. Certes, son état général est plutôt médiocre, mais d'après les photos, ce n'est pas une épave non plus (d’ailleurs, le site RedCougar.de propose des conseils et des actions à ceux qui s'intéressent à ce modèle méconnu).

Le concept de la voiture (qui aurait pu être une Mustang) daté de 1989...

Que dire de la Cougar…il y a bien eu la Mercury Cougar des années 1960 qui était une sorte de dérivé de la Ford Mustang, mais le modèle qui nous intéresse était un coupé intermédiaire produit et vendu sur le marché européen de 1998 à 2002. Au Canada et aux États-Unis, elle a même été proposée sous le nom de Mercury Cougar durant cette période.

Continuité ou modèle unique ?

La voiture était initialement destinée à être la troisième génération de la Probe ou même une Mustang, mais elle est finalement devenue la deuxième tentative de Ford (après la Probe basée sur la Mazda MX-6) pour relancer un coupé sport en Europe. Et tout comme la Capri était basée sur la Cortina, la Cougar était liée à la Mondeo (la grande familiale), disponible à l'époque.

Voici une Ford Probe de 1991, avec son V6 de 3 litres.

La voiture a été lancée, en Europe, en décembre 1998 et a reçu des critiques mitigées, en partie à cause de son nouveau design controversé alors que dans le même temps, la Ford Focus connaissait un grand succès. Comme son prédécesseur (indirect), la Ford Probe (qui fut globalement un échec), la Cougar a été vendue et construite aux États-Unis en 1998 tandis que les véhicules destinés à l'Europe et au Royaume-Uni ont été achevés à l'usine du constructeur, à Cologne (en Allemagne). Le nom "Cougar" (qui fait référence au félin "puma" en anglais) n'a pas été choisi par hasard puisqu’il rappelait le modèle historique des États-Unis, à savoir la Mercury (voir ci-dessous). En Europe, Ford commercialise également une version plus petite appelée Puma (il ne s’agit pas du crossover), basée sur la Fiesta.

Galerie: Mercury Cougar XR-7 de 1967

3 Photos

En Grande-Bretagne, Ford a présenté la voiture en juillet 1998 lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, à Silverstone. Dans la publicité télévisée, un modèle argenté était conduit par Dennis Hopper, qui a joué dans le film "Easy Rider". Longue de 4,70 mètres, la Cougar a été retirée de l’ensemble du marché européen en août 2002 après s'être retirée du Royaume-Uni en février 2001. Après les deux premières années de production, seules 12 000 unités auraient été vendues au sein du territoire britannique.

Un échec mérité ?

Qu’est-ce qui a causé l’échec de la Cougar ? La plateforme de la Mondeo garantissait de bonnes caractéristiques de conduite, parfois même sportives. Jeremy Clarkson lui-même l'a confirmé, mais il a également critiqué le mélange de plastique bon marché à l’intérieur. Le design a également reçu l’approbation de l’ancienne icône de Top Gear (et aujourd'hui de The Grand Tour). Néanmoins, une Alfa Romeo GTV procurait plus d’émotions d’après le célèbre présentateur et il avait parfaitement raison. Tout était trop pratique et trop sobre dans la Cougar, sans aucune âme…

Galerie: Guide d'achat - Alfa Romeo GTV (1993-2004)

9 Photos

L'offre comprenait deux moteurs dotés de la technologie à quatre soupapes. Un quatre cylindres en ligne Zetec et un six cylindres en V Duratec, qui ont également été utilisés dans les Mercury Mystique, Ford Contour, Ford Mondeo et Jaguar X-Type avec seulement des modifications mineures. L'ADAC (qui signifie Allgemeiner Deutscher Automobil Club), une institution allemande connue, a testé la version V6 en 1999 et a loué le changement de vitesse net et précis, mais a critiqué le "gris sur gris" bien trop terne dans l’habitacle. Le design fut pourtant valorisé, l’ADAC l’a même qualifié comme étant "harmonieux et dynamique avec une finition solide". La Cougar n’est pourtant pas très belle à regarder…

Le quatre cylindres de 2,0 litres produisait 131 ch tandis que le six cylindres de 2,5 litres en produisait 170. Les données clés du V6, avec transmission manuelle à cinq vitesses, confirment une durée de 8,6 secondes pour atteindre les 100 km/h, avec une pointe maximale de 225 km/h. En 1999, une variante plus puissante et plus sportive, baptisée "Cougar ST200", de 205 ch a même été présentée à la presse.

Une fin dans l’anonymat

Certains modèles de pré-série ont été fabriqués et utilisés lors de salons, d'événements de presse et de séances photo. Tous les préparatifs pour un lancement sur le marché, y compris les campagnes publicitaires, l'information des assureurs et des fabricants de pièces de rechange ainsi que l'affichage de brochures chez les revendeurs agréés, ont été réalisés. Cependant, les ventes ont littéralement été arrêtées à la dernière seconde pour des raisons d'analyse de marché et la Cougar ST200 n'a jamais été livrée.

Selon les informations officielles, les modèles de pré-production ont tous été détruits. Seuls trois exemplaires existants sont documentés. Ford avait-il déjà anticipé la faillite de Cougar en Europe à ce stade ? Après avoir produit un peu plus de 230 000 exemplaires dans le monde, la dernière Cougar est sortie des chaînes de montage le 30 août 2002.